Sudan’da 2 Yıllık Geçiş Dönemi Başlatıldı

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurdu.

Avf, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Sudan Yüksek Askeri Konseyinin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in tutuklandığını duyurdu.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetti.

Avf, ülkede 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiğini söyleyerek ülke genelinde 1 ay boyunca saat 19.00’dan sonra sokağa çıkma yasağı getirildiğini ifade etti.

Avf ayrıca geçiş dönemi sonunda seçimlerin yapılması ve yönetimin barışçıl bir yolla devredilmesi için uygun ortamı oluşturacakları sözünü verdi.

Sudan, 19 Aralık 2018’den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir’in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu bu sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başlamıştı.