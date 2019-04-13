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Sudan’da Darbe
13 Nisan 2019 Cumartesi Saat 10:04

Sudan’da Darbe

Sudan'da cumartesi gününden bu yana süren oturma eylemleri Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in 30 yıllık iktidarının sonunu getirdi. Ordu, protestolarla sarsılan ülkede yönetime el koydu, olağanüstü hal ilan edildi, hava sahası kap

Sudan’da cumartesi gününden bu yana süren oturma eylemleri Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in 30 yıllık iktidarının sonunu getirdi.

Ordu, protestolarla sarsılan ülkede yönetime el koydu, olağanüstü hal ilan edildi, hava sahası kapatıldı.

Sudan Savunma Bakanı, Ömer El Beşir’in gözaltına alındığını açıkladı. Ülke 2 yıl boyunca Askeri Konsey ile yönetilecek.

Savunma Bakanı, Devlet Başkanı El Beşir’in tutuklandığını ve 3 ay olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi. Anayasanın askıya alındığı ve ülkeyi 2 yıl boyunca Askeri Konsey’in yöneteceği duyuruldu.

Geçiş döneminin ardından seçime gidilecek. Ülke genelinde 1 ay boyunca saat 19.00’dan sonra sokağa çıkma yasağı da getirildi.

Sudan Savunma Bakanı, anayasa çalışmalarının askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini açıkladı.

Ömer El Beşir için sonun başlangıcı, Güney Sudan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla baş gösteren ekonomik kriz oldu. Petrol gelirleri önemli ölçüde azalan ülkede kemer sıkma tedbirleri halkı isyan ettirdi.

İktidardaki Ulusal Kongre Partisi’nin 100’den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı belirtiliyor. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin’in de bulunduğu öğrenildi.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer alıyor.

Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti.

Hartum Uluslararası Havalimanında uçak seferleri durdurulurken gelen uçakların inişine izin veriliyor.

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