Sudan’da Ordu Yönetime El Koydu

Sudan’da Yüksek Askeri Konseyin yönetime el koyduğu bildirildi.

Sudan Savunma Bakanı Yüksek Askeri Konseyin yönetime el koyduğunu, anayasa çalışmalarının askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini bildirdi.

Sudan Ordusu Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in tutuklandığını, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını ve üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Ülke genelinde bir ay boyunca saat 19.00’dan sonra sokağa çıkma yasağı getirildi.

Sudan’da ordu, devlet televizyonu, radyosu ve ülkenin resmi haber ajansı SUNA’yı kuşattı, askerler içeriye girdi.Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer aldı.

Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti.

Öte yandan, Muhalif Sudan Meslek Odalarının çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerledi.Sudan’da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti.

İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100’den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutuklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin’in de bulunduğu öğrenildi.

Sudan Güvenlik ve istihbarat birimleri “Ülke genelinde bütün siyasiler serbest bırakıldı” açıklamasını yaptı.

