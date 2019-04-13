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Döviz Yükseliyor
13 Nisan 2019 Cumartesi Saat 10:04

Döviz Yükseliyor

Dövizin yükselişi sürüyor… Türkiye’deki yerel seçim süreciyle birlikte dövizde başlayan yükseliş trendi devam ediyor. Döviz Türk parası karşısında değer kazanıyor.. Piyasalarda Sterlin 7.55, Euro 6.55, dolar 5.8 seviyelerinden işl

Dövizin yükselişi sürüyor…

Türkiye’deki yerel seçim süreciyle birlikte dövizde başlayan yükseliş trendi devam ediyor.
Döviz Türk parası karşısında değer kazanıyor..

Piyasalarda Sterlin 7.55, Euro 6.55, dolar 5.8 seviyelerinden işlem görüyor…

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Döviz Yükseliyor
Dövizin yükselişi sürüyor… Türkiye’deki yerel seçim süreciyle birlikte dövizde başlayan yükseliş trendi devam ediyor. Döviz Türk parası karşısında değer kazanıyor.. Piyasalarda Sterlin 7.55, Euro 6.55, dolar 5.8 seviyelerinden işl...
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