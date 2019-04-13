Samiran Çoban Zirvede

Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Salih Sütçüler Açık Anı Darts Turnuvası’nda Samiran Çoban şampiyon oldu.

Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Salih Sütçüler Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı.

Sütçüler ailesinin katkıları ile yapılan Salih Sütçüler Açık Anı Darts Turnuvası’nda Samiran Çoban şampiyon oldu. 20 sporcunun katıldığı turnuvada, Samiran Çoban finalde karşılaştığı Faik Amcaoğlu’nu mağlup ederek şampiyonluğu elde etti.

Tonguz Çakmak ile Sedat Sedatgil’in arasındaki üçüncülük mücadelesini ise Tonguz Çakmak kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Lefkoşa Darts Birliği Başkanı Turgut Çalıcı, Fadıl Sütçüler, Salih Sütçüler ve Lefkoşa Türk Belediye Meclis Üyesi Ahmet Bağzıbağlı tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Üçüncülük maçı: Tonguz Çakmak – Sedat Sedatgil

Final maçı :Samiran Çoban – Faik Amcaoğlu

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Faik Amcaoğlu –

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Ali Çamlıbelli –

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Faik Amcaoğlu –

En Centilmen Üye: Ata Köse