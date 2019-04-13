Gençler Yolda Değil Pistte Yarışsın

KKTC’nin yanı sıra Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın da katılımıyla, uluslararası düzeyde gerçekleşecek “14. Short Shift Drag 400” yarışının basın toplantısında devlet yetkililerine seslenildi ve yarış pisti istenildi.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu himayelerinde düzenlenen “14. Short Shift Drag 400” yarışları 14 Nisan Pazar günü yapılıyor.

Değirmenlik Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı yarışlarla ilgili basın toplantısı dün Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde, saat 14:00’da gerçekleşti.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in katıldığı basın toplantısında, Afrodizyak Organizasyonu Direktörü Umut Madenoğlu, Yarış Direktörü İsmet Tufan, İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü Müfettişi Cevdet Demirel, Türkiye’den gelen yarışmacılar ve ülkemiz yarışmacıları hazır bulundu.

Organizasyon Direktörü Umut Madenoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen basın toplantısında, 13 yıldır yapılan bu yarışmaların özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve trafikteki süratten doğan trafik kazalarının azalması bakımından önemi vurgulanırken, devlet yetkililerine, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine çağrıda bulunularak, yarış pisti talep edildi.

KARAOKÇU: “BU YARIŞ İLE SEVGİ MESAJI VERECEĞİZ”

“Hız tutkunuz parkurlarda olsun” diyerek konuşmasına başlayan KKTC Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, yarışmanın katılım ve güvenlik açısından çok iyi yerlere geldiğinin altını çizdi. Karaokçu, yarışa ve araba sporlarına değer veren, destek veren herkese teşekkür etti. Kıbrıslı Türklerle, Güney Kıbrıs’tan gelen yarışmacıların ve Türkiye’den gelen yarışmacıların bir arada olacağı tek yarışın bu olduğunu anımsatan Hasan Karaokçu, “Biz bu yarış ile sevgi mesajı vereceğiz” dedi.

KARAVEZİRLER: “UMUT OLDUĞU SÜRECE HERŞEY OLUR”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavzirler, basın toplantısında yaptığı konuşmasında, bu yarışmanın ikinci kez yapılmasından dolayı başta KKTC Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’ya ve Organiatör Umut Madenoğluna ve tüm ekiplerine teşekkür etti. Yarışmacılara başarılar dileyen Karavezirler, kazasız belasız bir yarış olmasını diledi. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi ekibi olarak herkese teşekkürlerini sunarken, yarışmalara belediye olarak karınca kararınca katkı koymaya devam edeceklerini ve üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. “İnanç ve umut birleştiği zaman her şey olur” şeklinde konuşan Karavezirler, pis yapımı konusunda yetkili kişilerin de desteğinin gerektiğini vurguladı.

DEMİREL: “TÜM UĞRAŞIMIZ KAZALARIN ENGELLENMESİ”

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü Müfettişi Cevdet Demirel, Polis Genel Müdürlüğü adına olan konuşmasında; tüm uğraşlarının aşırı sürat nedeniyle olan kazaların engellenmesi olduğunun altını çizdi. Gençlerin eforlarını pistlerde yakmasına vesile olmanın çok önemli olduğuna değinen Demirel, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’na da üstlendikleri bu kutsal vazifeden dolayı tebrik etti. Değirmenlik Belediyesi’ne de teşekkür eden Cevdet Demirel, çok profesyonel ve güvenliğin ön planda olduğu bir yarış izleneceğini söyledi.

MAMÜLCÜ: “İŞ İNSANLARI OLARAK DESTEK VERMELİYİZ”

İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü ise konuşmasında, organizasyonun ekonomiye katkısı üzerinde durdu ve bu organizasyonlara katılan birçok paydaşın ekonomiye çok büyük katkısı olduğunu söyledi. Başkan Ali Karavezirler’e ayrıca teşekkür eden Mamülcü, “en başarılı belediye başkanı” olarak değerlendirdiği Ali Karavezirler’in, Değirmenlik Belediyesi olarak ev sahipliği yapmasının da ülke tanıtımı için büyük lobicilik olduğunu ifade etti. “İş insanları olarak bu gibi organizasyonları desteklememiz gerek” diyen Enver Mamülcü, projeler hazırlanırken AB, Elçilik ve diğer kaynakların da değerlendirilmesi gerekliliğini vurguladı.

TUFAN: “PİST SAHİBİ OLMAYI UMUYORUZ”

Yarış Direktörü İsmet Tufan ise şu şekilde konuştu: “Hepimiz hız tutkunuyuz. Gençlerimizin de bu spora ilgi duyarak kötü alışkanlıklarından uzak duracaklarına inanıyoruz. Yanımızda tamamen gönüllü insanlar var ve yarış alanını piste çevirebilmek için çok uğraşıyoruz. Mevcut bir pis olsa her şey daha güzel olacak. Yetkililer bu talebimizi duyarsa, pist sahibi olmayı umuyoruz”.

Yarışmaya Türkiye’den gelen misafir yarışmacılardan Abdullah Kocabıyık’ın da söz aldığı basın toplantısında Kocabıyık; yarışmaya ilk kez geçen yıl katıldığını, organizasyonu ve KKTC’yi çok sıcak bulduğunu ve yeniden katıldığını söyledi. Kocabıyık da yarış pistinin yapılmasıyla KKTC’ye daha çok yarışmacının geleceğine dair inancını belirtti.