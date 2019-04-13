Karavezirler, Batmazoğlu’Nu Kabul Etti

Batmazoğlu Masterler Başkanı Kemal Batmazoğlu, İdareci ve Antrenör Hüseyin Yücel Gazi ve futbolcu Ulaş Solakay, dün Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.

Başkan Kemal Batmazoğlu, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i her yıl geleneksel olarak gerçekleşen ve bu yıl da gerçekleşecek “7’nci Güner Batmazoğlu Uluslararası Futbol Masterleri Anı Turnuvası”na davet etti.

Turnuva 26-27-28 Nisan tarihlerinde, Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumu’nda gerçekleşecek. Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, dünkü ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, turnuvanın güzel geçmesini diledi.