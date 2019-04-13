Yıldızlarımız Başarı İçin Uçuyor

Türkiye Yıldızlar Voleybol Grup Eleme Müsabakalarına katılacak olan KKTC Voleybol Federasyonu Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Karmaları bu sabah hava yolu ile Türkiye’ye uçuyor

Yıldız Kız Takımımız müsabakalarını Karaman Eleme Grubunda, Yıldız Erkek Karmamız ise Mersin Silifke Grubunda oynayacak. Bu akşam saat 18.00 de gerçekleştirilecek olan kura çekimi neticesinde takımlarımızın gruplarda yapacağı müsabaka fikstürü belli olacak. Yıldız Erkek Karmamız grubunda Mersin, Adana, Konya ve Hatay takımları ile mücadele ederken, Yıldız Kızlarımız Konya, Karaman, Mersin ve Niğde birincileri ile mücadele edecek. Müsabakalar sonucunda grublarında ilk sırayı alacak olan takımlar Yarı Finale yükselecek. Yarı Final müsabakaları Mayıs ayında oynanacak. Yıldız Erkek Takımı antrenörlüğünü Hasan Küdenler Yıldız Kız Takımı antrenörlüğünü Serpil Kayalp’ın yaptığı kafilede 24 Sporcu ve Alt Yapı Koordinatörü Erdinç Serdahoğulları bulunuyor. Kafile 15 Nisan Akşamı adaya dönecek.

KKTC Voleybol Federasyonu Küçük Erkek Karması 17 Nisanda Adana’ ya Gidiyor

Küçüklerimizde Hedef Büyük

Türkiye Küçük Erkekler Şampiyonasına katılmak üzere KKTC Voleybol Federasyonu Küçük Erkek Karması 17 Nisan da Adana’ya gidecek. Adana da düzenlenecek olan Eleme Grubu müsabakalarında Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Hatay birincileri ile 5 karşılaşma yapacak olan Küçük Erkek Takımımız ilk 2 sıra içirişinde yer alması durumunda Mayıs ayında Kocaelinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası finallerinde yer alma hakkını elde edecek.

KKTC Voleybol Federasyonu 18. Süper Kupa Bayanlar Finali 23 Nisan saat 19.00 da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak. 2018-2019 sezonunda lig ve kupa şampiyonluğuna ulaşan LAÜ ile lig ve kupa ikincisi DAÜ ni karşı karşıya getirecek olan bu karşılaşma ile sezonun son kupası sahibini bulacak.