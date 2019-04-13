Zabıtalara İlk Yardım Kursu Veriliyor

Girne Belediyesi Zabıta Kolluk Birimi, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilk yardım kurslarına katılmaya başladı.

Girne Belediyesi Zabıta Kolluk Birimi, Sağlık Bakanlığı’nın kamu görevlilerine yönelik düzenlediği ilk yardım kurslarına katılmaya başladı. Kurslara katılan ilk grup, ilk yardım kurs programlarını ve değerlendirme sınavını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Sertifikalar, bakanlık bünyesinde görev yapan uzman eğitim hemşireleri Filiz Uzun ile Aynur Özkum İzveren tarafından verildi. Zabıta Kolluk Biriminde görev yapan tüm çalışanlar ve belediye çalışanların ilk yardım kurslarını alması hedefleniyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilkyardımın önemine dikkat çekerek, ilkyardım bilgisi bulunan kişilerin hayat kurtarma adına çok önemli müdahaleleri olduğunu söyledi. Nidai Güngördü, olası bir kaza durumunda anında müdahalenin şart olduğunu ve hastaneye gitmeden önce yapılan ilk müdahalenin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Güngördü, herkesin ilkyardım eğitimi alması gerektiğini kaydetti.