13 Nisan 2019 Cumartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
“Kamu Hastanelerinin Acil Servislerine Yıllık Başvuru Sayısı Ülke Nüfusundan Fazla”
13 Nisan 2019 Cumartesi Saat 10:04

“Kamu Hastanelerinin Acil Servislerine Yıllık Başvuru Sayısı Ülke Nüfusundan Fazla”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. TIP-İŞ Başkanı Dr. Ahmet Varış, kamu hastanelerinin acil servislerine yıllık başvuru

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

TIP-İŞ Başkanı Dr. Ahmet Varış, kamu hastanelerinin acil servislerine yıllık başvuru sayısının ülke nüfusundan fazla olduğuna işaret ederek, “Bunun başlıca nedeni sağlık hizmetlerinin ülkedeki nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olmaması ve insanların sağlık sorunlarının çözülememesi sonucunda acil servis başvurularının giderek artmasıdır” dedi.

Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için popülist söylemler yerine uzun dönemli politikaların oluşturulması gerektiğini söyleyen Varış, ülkedeki tüm insanların sağlık hakkının sağlanabilmesi için çevre, eğitim ve sağlık politikalarının değişen hükümetlerin tasarrufundan çıkarılıp devlet politikası haline getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Varış, kamu hastanelerinin acil servislerine yıllık başvuru sayısının ülke nüfusundan fazla olduğuna işaret ederek, “Bunun başlıca nedeni, sağlık hizmetlerinin ülkedeki nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olmaması ve insanların sağlık sorunlarının çözülememesi sonucunda acil servis başvurularının giderek artmasıdır. Acil servislerdeki yığılma tek başına genel olarak sağlık hizmetlerinin yetersizliğini gözler önüne sermektedir” dedi.
Ekonomik kriz ve tasarruf tedbirlerine değinen Varış, sağlık alanında tasarruf yapılırken hasta güvenliğinin gözetilmek zorunda olduğunu söyleyerek, “Hasta güvenliğini riske atacak hiçbir uygulamayı kabul etmek mümkün değildir” diye konuştu.

“Sadece yoğun bakım ünitelerimizin altyapı ve personel eksiklikleri nedeniyle bir yılda yapılan sevklerin maliyeti onlarca yıl hizmet verebilecek ve sevklerin önlenmesini sağlayacak yatırımlarla eşdeğerdir” diyen Varış, sevklerin azaltılmasının yolunun eksikliklerin giderilmesi ve sağlık hizmetlerinin doğru organize edilmesi olduğunu belirtti.

Hükümetlerin sağlık çalışanlarına ödenen ek mesailer üzerinden siyaset yapmayı alışkanlık haline getirdiğini savunan Varış, sağlığın 24 saat süren, ertelenemeyen, hayat kurtaran acil müdahaleleri içeren bir hizmet olduğunu kaydetti. Varış, “Bu bağlamda hekimlerin mesai saatinden sonra hastane ve sağlık merkezlerinde yürüttükleri hizmetlerin adı ek mesai değil nöbettir. Nöbet kavramı mevzuatta yerini almalıdır. Hayat kurtarmak için zorunlu verilen bu hizmet her fırsatta karalanmamalıdır” dedi.

Sosyal Sigorta Primi yatıran emekçilerden alacağı temel ve tedavi edici sağlık hizmetleri için ayrı fonlar altında kesinti yapılamayacağını söyleyen Varış, “Düzenli ödeyenden daha fazla para almak yerine ülkedeki herkesin sigortalanması sağlanmalı ve sağlık ile ilgili yapılan tüm kesintiler yine sağlık merkezlerinin fiziki alt yapı, cihaz ve malzeme eksikliklerinin giderilmesi için kullanılmalıdır. Hükümet edenlerin ve sıfatı devlet insanı olan herkesin ülkedeki tüm bireylere eşit şekilde yaklaşması ve tüm kesimlerin sağlık hakkını eşit şekilde korumak için gerekli düzenlemeleri yapması hekim camiası olarak en büyük özlemlerimizden biridir.” diye konuştu.

“Ülkemizdeki bir diğer önemli sorun da popülizmdir” diyen Varış, sağlık konusunda yapılan her türlü açıklamada ağızdan çıkacak her kelimenin özenle seçilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için popülist söylemler yerine uzun dönemli politikaların oluşturulması gerektiğine işaret eden Varış, “Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri olan bizler bilgimiz ve emeğimiz ile mesleğimizi icra ediyoruz. Çağdaş bir altyapıda nitelikli kamusal sağlık hizmeti sunmak bizim temel amacımızdır. Sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların kamu sağlık çalışanlarından kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratılmasını kabul etmiyoruz. İnsan sağlığı gibi önemli bir konuda popülist söylemlerin yeri yoktur. Bir kez daha vurgulamak isterim ki sağlık bir maliyet değil bir yatırımdır.” dedi.

Ülkedeki tüm insanların sağlık hakkının sağlanabilmesi için çevre, eğitim ve sağlık politikalarının değişen hükümetlerin tasarrufundan çıkarılıp devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini dile getiren Varış, tüm halkın Dünya Sağlık Günü’nü kutlayarak, ülkedeki her bireyin eşit, kaliteli ve ulaşılabilir bir kamusal sağlık hizmeti alması için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Bu haber toplam 13 defa okunmuştur
“Kamu Hastanelerinin Acil Servislerine Yıllık Başvuru Sayısı Ülke Nüfusundan Fazla” Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Zabıtalara İlk Yardım Kursu Veriliyor
Girne Belediyesi Zabıta Kolluk Birimi, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilk yardım kurslarına katılmaya başladı. Girne Belediyesi Zabıta Kolluk Birimi, Sağlık Bakanlığı’nın kamu görevlilerine yönelik düzenlediği ilk yardım kur...
“Kamu Hastanelerinin Acil Servislerine Yıllık Başvuru Sayısı Ülke Nüfusundan Fazla”...
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. TIP-İŞ Başkanı Dr. Ahmet Varış, kamu hastanelerinin acil servislerine yıllık başvuru...
Kamudaki Diş Hekimliği Hizmetlerinde Yeni Dönem
Sağlık Bakanlığı, 14 sağlık merkezi ve hastanelerde, diş hekimliği hizmetlerinde yeni bir dönem başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm merkezlerde çok daha kaliteli diş hekimliği hizmeti verilmeye başlandı....
“sağlık Afet Planı İle Hastane Afet Ve Acil Durum Planı Sempozyumu” Bugün Başl...
KKTC’de “Sağlık Afet Planı ile Hastane Afet ve Acil Durum Planı” oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde düzenlenen “Sağlık Afet Planı İle Hastane Afet ve Acil Durum Planı Sempozyumu” bugün başlıyo...
Tıp-İş, Sağlık Sistemini Değerlendirmek Amacıyla Ubp’Yi Ziyaret Etti
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş)’ten bir heyet KKTC’de mevcut sosyal devlet yapısı içerisindeki sağlık sistemini değerlendirmek amacıyla Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) ziyaret etti. UBP Genel Merkezi’nde saat 13.00’teki ziya...
Bora Şöföroğlu, İngiltere’De Yaşayan Bir Hastaya Umut Oldu
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine yaklaşık on beş yıl önce bir tüp kan örneği vererek kayıt yaptıran Bora Şöföroğlu, kanserle mücadele eden ve İngiltere’de tedavi gören bir kadına, kök h...
Kttb “Kanser Haftası Posterleri” Hazırladı
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla kansere karşı toplumu bilgilendirme ve farkındalık yaratmak amacıyla posterler hazırladı. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut’un verdiği...
Kamagra jel nereden alınır, nasıl kullanılır
Kamagra jel , geciktirici ve sertleştirici özellikleri bulunan kadınlar da ise uyarıcı istek arttırıcı özellikte olan bir üründür.
Otizm Farkındalık Etkinlikleri Başlıyor
Otizm Farkındalık Haftası kapsamında, Umut Otizm Derneği tarafından düzenlenen “Bir Umut” isimli 1-3 Nisan Otizm Farkındalık Etkinlikleri bugün başlıyor. Eğitim uzmanı Cemre Akar’ın adına organizasyonunu ve koordinasyonunu gerçekle...
“Otizmde Erken Tanı, Bağımlı Hayattan Bağımsız Hayata Geçişi Kolaylaştırmaktadır”...
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, otizmde erken yaşta tanı konulmasının, erken müdahaleyi sağladığını ve bağımlı hayattan bağımsız hayata geçişi kolaylaştırdığını vurguladı. Pediatri Kurumu Başkanı Gülten Erçal, 2 Nisan Otizm Fa...
Ada Lions’Tan Anlamlı Bağış
Girne Ada Lions Kulübü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağışta bulundu… Bu çerçevede Kan-İlaç saklama dolabı Onkoloji Hastanesi yetkililerine teslim edildi… Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Perihan Tuğbay, “Sağl...
Sağlık Bakanlığı İle Ltb Kansere Karşı Farkındalık Sempozyumu Düzenledi
Sağlık Bakanlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kansere Karşı Farkındalık Sempozyumu u düzenledi. Sempozyum, dün akşam Lefkoşa Bedesten’de yer aldı. Maraş ve Aşağı Bostancıda da düzenlenen sempozyumlar Doğu Akdeniz Üniversites...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans