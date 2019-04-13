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“Kültür-Sanat Ve Bilim Alanına Yapılan Yatırımlar, Geleceğe Yapılan Yatırımlardır”
13 Nisan 2019 Cumartesi Saat 10:05

“Kültür-Sanat Ve Bilim Alanına Yapılan Yatırımlar, Geleceğe Yapılan Yatırımlardır”

Buket Özatay’ın ‘Vizörümden’ isimli kişisel sergisinin açılışı, YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’yla açılışını gerçekleştirdiği sergide sana

Buket Özatay’ın ‘Vizörümden’ isimli kişisel sergisinin açılışı, YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’yla açılışını gerçekleştirdiği sergide sanatçının dünyanın değişik ülkelerinden kadrajladığı 190 eseri sergileniyor.

Sergi açılışı öncesi yaptığı konuşmada, Buket Özatay’ı gerek fotoğraf sanatı alanındaki başarısı gerekse her yıl düzenlediği babası merhum fotoğrafçı Öztan Özatay’ın adını yaşatan fotoğraf sergilerinden ötürü tebrik eden Mustafa Akıncı, Buket Özatay’ın bu davranışıyla vefa duygusunun güzel bir örneğini yaşattığını dile getirdi.

Konuşmasının devamında, Yakın Doğu Üniversitesi’nin son dönemlerde artan kültür ve sanat etkinliklerine de değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, üniversitenin, bilim, kültür-sanat alanında yaptığı yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültür-sanat ve bilim alanına yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kalkınma ve gelişmişlik kavramlarının salt rakamlardan ibaret olmadığını belirterek kültürel ve sanatsal boyutu eksik kalan kalkınmanın, nitelikli bir kalkınma olamayacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı, “Ekonomik, sosyal, siyasal gelişmişlik; kültürel ve sanatsal boyutuyla ancak bir bütünlük kazanır ve gerçek anlamda o toplumun gelişmişliğinden söz edilebilir” diye konuştu.

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