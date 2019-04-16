Fidan Satışı Başlıyor

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, fidan satışına bugün başlanacağını duyurdu.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, halkın yoğun ilgisi ile artan fidan taleplerini karşılamak amacıyla ülkede adaptasyonu ve verimi yapılan denemelerle ispatlanmış çeşitlerin bugün itibariyle satışına başlanacağı belirtildi.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa – Güzelyurt ve Türkmenköy fidanlıklarından, satışa hazır hale gelen narenciye, incir, nar, dut, asma, gül çeşitleri ve çeşitli süs bitkilerinin temin edebileceği kaydedildi.