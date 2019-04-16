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Notre Dame Katedrali’ndeki Yangın Söndürüldü
16 Nisan 2019 Salı Saat 10:31

Notre Dame Katedrali’ndeki Yangın Söndürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın yaklaşık 8,5 saat sonra söndürüldü. Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan ve katedralin çatısının çökmesine neden

Fransa’nın başkenti Paris’te Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın yaklaşık 8,5 saat sonra söndürüldü.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan ve katedralin çatısının çökmesine neden olan yangının yaklaşık 8,5 saat sonra söndürüldü.

İtfaiye Sözcüsü Gabriel Plus, basına yaptığı açıklamada, Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

France 24 televizyonu kanalı da yetkililerin açıklamalarına dayanarak yangının söndürüldüğünü duyurdu.Yerel saatle 18.50’de başlayan yangın 03.20’de söndürüldü. Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Paris Savcılığı yangının nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.İtfaiye Sorumlusu Jean-Claude Gallet, yaptığı açıklamada, “Yangının kuzey çan kulesine yayılıp yayılmayacağından emin değiliz. Bu çökerse hasarın boyutun tahmin etmeyi size bırakıyorum.” dedi.

Bu arada, Fransız basını alevler içindeki katedralin içini gösteren fotoğrafları yayımladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin taleplerine ilişkin yapacağı konuşmayı iptal ederek olay yerine hareket etti.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, “Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu arada Macron da olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra polisin yaptığı toplantıya katıldı.

Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, “Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak.” açıklamasını yaptı.

Fransa’da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfından yapılan açıklamada, katedralin restorasyonu için ulusal yardım kampanyası başlatılacağı belirtildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken katedrale çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Bu arada, Fransız basınında yer alan haberlere göre, sosyal medya platformu Twitter’da birkaç saat içerisinde yangına ilişkin 1 milyon 600 bin paylaşım yapıldı.

Yangını bir “trajedi” olarak tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Gurur duyalım, çünkü bu katedrali 800 yıldan daha uzun bir süre önce biz inşa ettik ve yüzyıllar boyunca büyütüp geliştirdik. Bu gece kati bir şekilde söylüyorum, birlikte yeniden inşa edeceğiz.” dedi.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri alevlerin, “muhtemelen” 6 milyon avroluk renovasyon çalışmalarından çıkmış olabileceğini belirtti.

Fransa’nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 856 yıllık yapının büyük ölçüde zarar görmesi, Fransızlar kadar diğer Avrupalıları da üzdü.

Avrupalı liderler üzüntülerini dile getirirken, Fransa’da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfı, katedralin restorasyonu için ulusal yardım kampanyası başlatılacağı duyurdu.

Fransa’nın milyarder Pinault ailesi, yeniden inşa çalışmaları için 100 milyon avro bağış yapacağını duyurdu.

Fransa’nın başkenti Paris’te yangına teslim olan Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor.

Notre Dame’ın temeli, 1163’de iki kilisenin harabesini katedrale çevirme kararı aldıktan sonra Papa Alexander III tarafından atıldı.

Özellikle Fransız Devrimi döneminde ciddi zarar gören katedralde birçok kez restorasyon çalışması yapıldı.

Paris’teki Seine Nehri’nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası’nda bulunan ve Meryem Ana’ya ithafen isimlendirilen Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekanlardan biri olarak tanınıyor.

Her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği katedralde “Meryem Ana” heykelinin yanı sıra, “Gül Pencereler”, çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ’dan kalma mobilyalar bulunuyor.

Victor Hugo’nun 1831 tarihli “Notre Dame’ın Kamburu” eseriyle ünü ölümsüzleştirilen katedral, 5 bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor.

Vatikan’ın “Hristiyanlığın Fransa’daki sembolü” olarak tanımladığı yapı, Paris Başpiskoposluğuna da ev sahipliği yapıyor.

Katedral, aynı zamanda Napolyon’un imparator ilan edilmesi gibi tarihi olaylara da tanıklık etti.

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