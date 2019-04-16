Ayşe Aşık Bugün Toprağa Verilecek

Türk Ajansı Kıbrıs’ın yasal statüye kavuşmasını sağlayan merhum müdürü, gazeteci Kemal Aşık’ın eşi Ayşe Aşık, dün hayatını kaybetti.

Ayşe Aşık, bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Bir süredir rahatsız olan ve 90 yaşında hayatını kaybeden Ayşe Aşık, 4 evlat, 7 torun, 3 de torun çocuğu sahibiydi.