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Ayşe Aşık Bugün Toprağa Verilecek
16 Nisan 2019 Salı Saat 10:31

Ayşe Aşık Bugün Toprağa Verilecek

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) yasal statüye kavuşmasını sağlayan merhum müdürü, gazeteci Kemal Aşık’ın eşi Ayşe Aşık, dün hayatını kaybetti. Ayşe Aşık, bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde öğle namazının ardından

Türk Ajansı Kıbrıs’ın yasal statüye kavuşmasını sağlayan merhum müdürü, gazeteci Kemal Aşık’ın eşi Ayşe Aşık, dün hayatını kaybetti.

Ayşe Aşık, bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Bir süredir rahatsız olan ve 90 yaşında hayatını kaybeden Ayşe Aşık, 4 evlat, 7 torun, 3 de torun çocuğu sahibiydi.

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Ayşe Aşık Bugün Toprağa Verilecek Haberi

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Ayşe Aşık Bugün Toprağa Verilecek
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Ayşe Aşık Bugün Toprağa Verilecek
Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) yasal statüye kavuşmasını sağlayan merhum müdürü, gazeteci Kemal Aşık’ın eşi Ayşe Aşık, dün hayatını kaybetti. Ayşe Aşık, bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde öğle namazının ardından ...
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