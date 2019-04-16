Dikkat! Girne’de Su Kesintisi!

Girne Belediyesi meydana gelen arıza nedeniyle şebekeye su verilemediğini duyurdu.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’den su temini projesi kapsamında teknik bir arıza nedeniyle devlet su işleri şebekeye su verememektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürmektedir. Suyun yarın normale dönmesi beklenmektedir.Bu nedenle suyun tasarruflu kullanılması önemle rica olunur” denildi.