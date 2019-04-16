Merkel’den Orta Doğu’da İki Devletli Çözüm Vurgusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Orta Doğu barış sürecine ilişkin, iki taraf arasında müzakere edilecek iki devletli bir çözümün uluslararası çabaların hedefi olarak kalması gerektiğini vurguladı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert’in yazılı açıklamasına göre, Şansölye Merkel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

İsrail’de 9 Nisan’da düzenlenen parlamento seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı Netanyahu’yu kutlayan Merkel, kurulacak yeni İsrail hükümetiyle yakın şekilde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Orta Doğu’daki barış sürecine de değinen Merkel, iki taraf arasında müzakere edilecek iki devletli bir çözümün önemine işaret ederek bu çözümün uluslararası çabaların hedefi olarak kalması gerektiğini vurguladı.