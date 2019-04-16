16 Nisan 2019 Salı
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Merkel’den Orta Doğu’da İki Devletli Çözüm Vurgusu
16 Nisan 2019 Salı Saat 10:31

Merkel’den Orta Doğu’da İki Devletli Çözüm Vurgusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Orta Doğu barış sürecine ilişkin, iki taraf arasında müzakere edilecek iki devletli bir çözümün uluslararası çabaların hedefi olarak kalması gerektiğini vurguladı. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seib

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Orta Doğu barış sürecine ilişkin, iki taraf arasında müzakere edilecek iki devletli bir çözümün uluslararası çabaların hedefi olarak kalması gerektiğini vurguladı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert’in yazılı açıklamasına göre, Şansölye Merkel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

İsrail’de 9 Nisan’da düzenlenen parlamento seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı Netanyahu’yu kutlayan Merkel, kurulacak yeni İsrail hükümetiyle yakın şekilde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Orta Doğu’daki barış sürecine de değinen Merkel, iki taraf arasında müzakere edilecek iki devletli bir çözümün önemine işaret ederek bu çözümün uluslararası çabaların hedefi olarak kalması gerektiğini vurguladı.

Bu haber toplam 13 defa okunmuştur
Merkel’den Orta Doğu’da İki Devletli Çözüm Vurgusu Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Merkel’den Orta Doğu’da İki Devletli Çözüm Vurgusu
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Orta Doğu barış sürecine ilişkin, iki taraf arasında müzakere edilecek iki devletli bir çözümün uluslararası çabaların hedefi olarak kalması gerektiğini vurguladı. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seib...
Merkel’den Orta Doğu’da İki Devletli Çözüm Vurgusu
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Orta Doğu barış sürecine ilişkin, iki taraf arasında müzakere edilecek iki devletli bir çözümün uluslararası çabaların hedefi olarak kalması gerektiğini vurguladı. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seib...
Akar’dan Abd İle Yaşanan S-400 Krizine İlişkin Açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin S-400 konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil ve müttefiklik ruhuna aykırıdır." dedi. Akar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ...
Akar’dan Abd İle Yaşanan S-400 Krizine İlişkin Açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin S-400 konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil ve müttefiklik ruhuna aykırıdır." dedi. Akar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ...
Çavuşoğlu: Garantörlük Ve Güvenlik Bugün Kıbrıs’ta Her Zamankinden Daha Önemlidir...
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün tüm dünyanın gözü Doğu Akdeniz'dedir ve gerginlik alanıdır. Maalesef Doğu Akdeniz'i bir barış alanına dönüştüremedik, Kıbrıs sorunun çözümü dahil. Bugün büt...
Erdoğan Ve Putin Görüşmesi Başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ikili ilişkilerin özellikle de ekonomi alanında geliştiğini memnuniyetle izlediklerini belirterek, "Uluslararası ilişkilerde ve küresel sorunlarla ilgili Türkiye ile yoğun bir iş birliği...
Chp’den ”mazbata” Dilekçesi
Türkiye’de, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesi için İstanbul İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi. İstanbul Adalet Sarayı'na İYİ ...
Mansur Yavaş Mazbatasını Aldı
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mansur Yavaş, mazbatasını aldı. Yavaş, eşi Nursen Yavaş, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimaha...
Çavuşoğlu, “S-400’Ler Alındı, Geri Adım Atmayacağız”
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington temasları çerçevesinde Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı tarafından düzenlenen “Türkiye’nin NATO’daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik” konulu pan...
Chp’den İstanbul Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'da seçim sonuçlarına yapılan itiraza ilişkin, "Bizim elimize gelen verilere göre Adalar, Eyüp, Büyükçekmece'de sayım bitmiş durumda. Buralarda fark eden...
Ak Parti’den Seçim Değerlendirmesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Kesinleşen sonuçları da hepimiz kabulleneceğiz. Hem Ekrem İmamoğlu kabullenmek durumundadır hem de AK Parti. Bu demokrasinin gereğidir." dedi. Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanl...
”aşık Veysel’i Ve Nesimi’yi Anma Yılı”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de üyesi olarak bulunduğu Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 36. Dönem Daimi Konseyi kararı ile 2019 yılını ünlü Türk Ozan Aşık Veysel'in doğumunun 125. yılı münasebetiyle ...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans