Çin’de İlaç Fabrikasında Yangın: 10 Ölü

Çin'in Şantung eyaletinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü. ChinaDaily'nin haberine göre, Şantung eyaletinin Cinan kentinde bir ilaç fabrikasında yangın çıktı. Haberde yangında en az 10