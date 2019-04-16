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Libya’daki Çatışmalarda Ölü Sayısı 147’ye Yükseldi
16 Nisan 2019 Salı Saat 10:31

Libya’daki Çatışmalarda Ölü Sayısı 147’ye Yükseldi

Libya'da 11 gündür devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 147'ye çıktı. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Libya'daki son çatışmalarda şu ana kadar 147 k

Libya’da 11 gündür devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 147’ye çıktı.

Dünya Sağlık Örgütünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Libya’daki son çatışmalarda şu ana kadar 147 kişi öldü, 614 kişi yaralandı.

Açıklamada, DSÖ’nün Libya’ya tıbbi malzeme ve sağlık görevlileri göndereceği belirtildi.

Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında şiddetlenen çatışmalar 11 gündür devam ediyor.

DSÖ tarafından dün yapılan açıklamada, Trablus’taki çatışmalarda 121 kişinin öldüğü, 561 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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