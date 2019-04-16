Gana’da Sel 13 Can Aldı

Batı Afrika ülkesi Gana’da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Akra’ya bağlı Adjei-Kojo bölgesinde iki gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Selde 13 kişi hayatını kaybederken, birçok kişiden haber alınamıyor.

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu Basın Sözcüsü George Ayisi, bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Başkent Akra’da geçen hafta meydana gelen selde 5 kişi ölmüştü.