Pota’Da Bayanların Kupa Randevusu

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Kadınlar Basketbolda Federasyon Kupası yarın akşam oynanacak Leventspor-Soyerspor karşılaşması ile sahibini bulacak
Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası’nda final karşılaşması yarın akşam oynanıyor. Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda Leventspor ile Soyerspor arasında oynanacak olan karşılaşma sonunda Federasyon Kupası Şampiyonu belli olacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.
Finale Nasıl Geldiler!
Soyerspor ilk turda zorlu bir maç sonunda Girne Amerikan Üniversitesi’ni 58-46 mağlup etti. Yarı finali BAY geçen Soyerspor finale yükselen ilk takım oldu. Leventspor ise ilk turda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 70-21, yarı finalde de Yakın Doğu Üniversitesi’ni 76-52 mağlup ederek finale adını yazdıran diğer takım oldu.
Ligde Leventspor Kazandı!
Soyerspor ile Leventspor arasında ligde oynanan her iki karşılaşmayı da 68-28 ve 79-25’lik skorlarla kazanan taraf Leventspor olmuştu.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans