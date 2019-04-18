18 Nisan 2019 Perşembe
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
116 Okuldaki 20 Bin 123 Öğrenciye Süt İçme İmkanı Sunulacak
17 Nisan 2019 Çarşamba Saat 13:34

116 Okuldaki 20 Bin 123 Öğrenciye Süt İçme İmkanı Sunulacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KOOP Süt arasında okullara süt dağıtımı ile ilgili protokol imzalandı. Protokole göre, 2019 yılı boyunca her gün okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim olmak üzere 116 okuldaki 20 bin 123 öğrenciye

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KOOP Süt arasında okullara süt dağıtımı ile ilgili protokol imzalandı.

Protokole göre, 2019 yılı boyunca her gün okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim olmak üzere 116 okuldaki 20 bin 123 öğrenciye süt içme imkanı sunulacak.

Eğitim Bakanlığı’nda imzalanan protokol öncesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bakanlık müsteşarı Mehmet Burhan, Tarım Bakanlığı Müsteşarı Ercan Sınay ve Koop-Süt Genel Müdürü Salih Yücesoylu birer konuşma yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bugünün kendisi için çok duygusal olduğunu belirterek, aklına kendi çocukluğunda okullarda kepçeyle dağıtılan sıcak sütlerin geldiğini söyledi.

60’lı yıllardan sonra ara ara süt dağıtımı yapıldığını anımsatan Özyiğit, bu uygulamayı yeniden hayata geçirebildikleri için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Özyiğit, eğitimi yeniden ayağa kaldırmak ve tam donanımlı bir nesil yetiştirmek için çalışırken çocukların sağlıklı yetişmesi için de adımlar attıklarını ifade etti.

Bugün imzalanacak protokolün ardından ülke çapında okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim okullarına süt dağıtımının başlayacağını vurgulayan Özyiğit, “Sütle başlıyoruz diğer ürünleri de toplumsal kullanıma sunmak için çalışıyoruz” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan da, hayata geçirecekleri uygulamanın toplumsal faydalarına değinerek, bu çalışmada birinci olarak yerli üretime destek vermeyi , ardından da sütün bilinçli kullanımına dikkat ettiklerini söyledi.

Bilinçli kullanım için diyetisyenler birliğiyle ortak çalışma yürüttüklerini ve hazırladıkları bildiriyi okullara dağıttıklarını ifade eden Burhan, Maliye bakanlığıyla anlaşarak 2019 yılı boyunca 116 okulda eğitim gören 20 bin civarındaki öğrenciye süt içme imkanı sağladıklarını anlattı.

Burhan, kamusal eğitime destek sağlamak için çalıştıklarını vurgulayarak kendilerine katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Tarım Bakanlığı Müsteşarı Ercan SInay ise, kendilerinin de öğrencilik yıllarında süt desteği aldığını anımsatarak bu uygulamanın uzun yıllar sürdürülebilmesini temenni etti.

Bugün imzalanan protokolün uzun yıllar uygulanabilmesi için herkesin katkı koyması gerektiğine işaret eden Sınay, Tarım Bakanlığı’nın bu projeye tüm paydaşlarla birlikte her zaman katkı koymaya hazır olduğunu dile getirdi.

Koop-Süt Genel Müdürü Salih Yücesoylu ise, 1960’lı yıllarda hayatın bir parçası olan süt dağıtımının yeniden uygulamaya konmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, sağlıklı ve zeki nesiller için sütün önemine değindi.

İlgili kurumların elini taşın altına koyması halinde bu uygulamanın uzun yıllar devam etmesine engel bir şey olmadığını kaydeden Yücesoylu, kendilerinin bu projeyi hayata geçirmekten son derece mutlu olduğunu belirtti.

Yücesoylu, bu proje kapsamında okul sütü ambalajı hazırlandığını ancak yarın başlayacak dağıtıma bunların yetişemeyeceğini yeni ambalajların önümüzdeki hafta kullanıma sunulacağını söyledi.

Bu haber toplam 14 defa okunmuştur
116 Okuldaki 20 Bin 123 Öğrenciye Süt İçme İmkanı Sunulacak Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans