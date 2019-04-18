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116 Okuldaki 20 Bin 123 Öğrenciye Süt İçme İmkanı Sunulacak
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KOOP Süt arasında okullara süt dağıtımı ile ilgili protokol imzalandı.
Protokole göre, 2019 yılı boyunca her gün okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim olmak üzere 116 okuldaki 20 bin 123 öğrenciye süt içme imkanı sunulacak.
Eğitim Bakanlığı’nda imzalanan protokol öncesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bakanlık müsteşarı Mehmet Burhan, Tarım Bakanlığı Müsteşarı Ercan Sınay ve Koop-Süt Genel Müdürü Salih Yücesoylu birer konuşma yaptı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bugünün kendisi için çok duygusal olduğunu belirterek, aklına kendi çocukluğunda okullarda kepçeyle dağıtılan sıcak sütlerin geldiğini söyledi.
60’lı yıllardan sonra ara ara süt dağıtımı yapıldığını anımsatan Özyiğit, bu uygulamayı yeniden hayata geçirebildikleri için çok mutlu olduğunu kaydetti.
Özyiğit, eğitimi yeniden ayağa kaldırmak ve tam donanımlı bir nesil yetiştirmek için çalışırken çocukların sağlıklı yetişmesi için de adımlar attıklarını ifade etti.
Bugün imzalanacak protokolün ardından ülke çapında okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim okullarına süt dağıtımının başlayacağını vurgulayan Özyiğit, “Sütle başlıyoruz diğer ürünleri de toplumsal kullanıma sunmak için çalışıyoruz” dedi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan da, hayata geçirecekleri uygulamanın toplumsal faydalarına değinerek, bu çalışmada birinci olarak yerli üretime destek vermeyi , ardından da sütün bilinçli kullanımına dikkat ettiklerini söyledi.
Bilinçli kullanım için diyetisyenler birliğiyle ortak çalışma yürüttüklerini ve hazırladıkları bildiriyi okullara dağıttıklarını ifade eden Burhan, Maliye bakanlığıyla anlaşarak 2019 yılı boyunca 116 okulda eğitim gören 20 bin civarındaki öğrenciye süt içme imkanı sağladıklarını anlattı.
Burhan, kamusal eğitime destek sağlamak için çalıştıklarını vurgulayarak kendilerine katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.
Tarım Bakanlığı Müsteşarı Ercan SInay ise, kendilerinin de öğrencilik yıllarında süt desteği aldığını anımsatarak bu uygulamanın uzun yıllar sürdürülebilmesini temenni etti.
Bugün imzalanan protokolün uzun yıllar uygulanabilmesi için herkesin katkı koyması gerektiğine işaret eden Sınay, Tarım Bakanlığı’nın bu projeye tüm paydaşlarla birlikte her zaman katkı koymaya hazır olduğunu dile getirdi.
Koop-Süt Genel Müdürü Salih Yücesoylu ise, 1960’lı yıllarda hayatın bir parçası olan süt dağıtımının yeniden uygulamaya konmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, sağlıklı ve zeki nesiller için sütün önemine değindi.
İlgili kurumların elini taşın altına koyması halinde bu uygulamanın uzun yıllar devam etmesine engel bir şey olmadığını kaydeden Yücesoylu, kendilerinin bu projeyi hayata geçirmekten son derece mutlu olduğunu belirtti.
Yücesoylu, bu proje kapsamında okul sütü ambalajı hazırlandığını ancak yarın başlayacak dağıtıma bunların yetişemeyeceğini yeni ambalajların önümüzdeki hafta kullanıma sunulacağını söyledi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans