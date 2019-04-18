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17 Nisan 2019 Çarşamba Saat 13:34
Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Kaza Yaptı!
Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 09:30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Sabahattin Erdem (E-46), yönetimindeki CL 818 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 09:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Sabahattin Erdem , yönetimindeki CL 818 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada SOS çocuk köyü önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak hurma ağacına çarpmıştır.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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