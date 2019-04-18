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Ak Parti’den İstanbul İçin Olağanüstü İtiraz
17 Nisan 2019 Çarşamba Saat 13:35

Ak Parti’den İstanbul İçin Olağanüstü İtiraz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdikten sonra çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İs

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’daki seçim sonuçlarıyla ilgili AK Parti’nin olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kuruluna verdikten sonra çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazda bulunmak üzere geldiklerini ve dilekçe ve eklerini YSK’ya sunduklarını belirten Yavuz, tüm Türkiye’nin gözünün YSK’de olacağını söyledi.

Seçimin ardından partilerin ve YSK’nin sonuca ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Yavuz, YSK’nin 28 bin farkla CHP’nin lehine seçimin bittiğine dair açıklamada bulunduğunu, CHP’nin 29 bin oyla kendileri lehine seçimin bittiğini ilan ettiğini, AK Parti İl Başkanlığının da 3 bin 870 oy farkıyla AK Parti’nin seçimleri aldığını dile getirdiğini hatırlattı.

Rakamların her bir yerden ayrı görülmesi, kendi kayıtlarıyla da çelişmesi üzerine farkın ve çelişkinin neden kaynaklandığını araştırmaya başladıklarını ifade eden Yavuz, maddi hataları düzeltmekle işe başladıklarını kaydetti.

Emarelerin sandıkların tamamında birtakım usulsüzlükler yapıldığını ortaya koyduğunu ifade eden Yavuz, sadece maddi hata düzeltimi yoluyla 8-9 bine varan oyun AK Parti yerine başka partilere kaydırıldığını gördüklerini dile getirdi. Yavuz, geçersiz sayılan oyların sayılması sonucunda da yaklaşık 6 bin oyun AK Parti’ye yazılması gerekirken iptal edildiğini aktardı.

Oyların tamamının sayılması taleplerinin kabul edilmediğini hatırlatan Yavuz, “Yüksek Seçim Kurulu kararı hepimizi bağlar. Ama ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik. Daha maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sadece yüzde 10’u kadar sayılmışken, bu fark 29 binlerden 13 bin 900’lere indi. İddia ediyoruz ki bunların tamamı sayılsaydı veya bu şüpheleri ortadan kaldıracak adımlar atılsaydı, bizim rakamlar gerçekti ve bizim lehimize bu seçim sonuçlanacaktı.” diye konuştu.

Bir kısım oyların düzelttildiğinde 16 bin 884 oyun AK Parti lehine yazılması gerekirken başka yerlere yazıldığını ifade eden Yavuz, “Bu işte gerçekten bir iş var, net bir organize usulsüzlük var, seçim yolsuzluğu var. Bütün bu şaibeyi ortadan kaldıracak tek merci YSK’dır.” dedi.

Yavuz, YSK’ye sunulan üç valiz dolusu ekte, ileri sürdükleri tezlerin delillerinin, belgelerinin bulunduğunu bildirdi.

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Ak Parti’den İstanbul İçin Olağanüstü İtiraz Haberi

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