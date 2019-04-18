Albayrak, Abd Başkanı Trump İle Görüştü

Uluslararası Para Fonu -Dünya Bankası ve G20 toplantıları için ABD’ye gelen Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ile görüştü.

Bakan Berat Albayrak, “Sayın Başkan’a mesajlarımızı ilettik, kendilerinden gayet pozitif bir geri dönüş aldık, gerekli mesajları da Türkiye’ye dönünce sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz” dedi.

Türk Amerikan İş Konseyi tarafından 37’ncisi düzenlenen ‘İşe Dönüş’ temalı konferans çerçevesinde Washington’da gazetecilerle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD temasları hakkında bilgi verdi.

Pazartesi günü iki programı olduğunu belirten Albayrak, “Bir Beyaz Saray’da Hazine ve Ticaret Bakanlığı’yla ilişkili muhataplarımızla görüşmelerdi. 20 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara taşınmasıyla ilgiliydi. Öncesinde dar çerçevede toplantı yapıldı, sonra ABD Başkanı bizi kabul etti. Cumhurbaşkanımızın bazı mesajları vardı, onları kendisine ilettik. Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleşti.”

Görüşmede S400 konusunun da gündeme geldiğini vurgulayan Albayrak, “Benim başkan düzeyinde görüştüğümüz konularda aldığım intiba gayet olumlu, yapıcı… Türkiye’nin ihtiyaçlarına dayalı S400’le alakalı süreçleri gayet makul bir şekilde dinleyip olumlu bir anlayış içinde bir bakış açısı sergilediğini gözlemlediğimi ifade edebilirim” dedi.

