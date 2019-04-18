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Bisiklette 84 Kilometre Yarıştılar
17 Nisan 2019 Çarşamba Saat 13:36

Bisiklette 84 Kilometre Yarıştılar

Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen sezonun ilk yarışı hafta sonu gerçekleştirildi. Sezonun ilk yol bisiklet yarışı 84 kilometrelik parkurda yapıldı. Yafa Yol Yarışı adı altında gerçekleştirilen yarış Yıldız A, Yıldız B

Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen sezonun ilk yarışı hafta sonu gerçekleştirildi. Sezonun ilk yol bisiklet yarışı 84 kilometrelik parkurda yapıldı.

Yafa Yol Yarışı adı altında gerçekleştirilen yarış Yıldız A, Yıldız B, Gençler, Büyük Kadınlar, Elit ve Masterler kategorilerinde gerçekleştirildi. Lefkoşa Zephyr önünden başlayan yarış Güzelyurt güzergahından dönüp başladığı yerde bitti. 84 kilometrelik yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri Bisiklet Federasyonu başkanı Metin Şenova ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Yıldız A Kategorisi

Yıldız B Kategorisi

Gençler Kategorisi

Elit Kategori

Büyük Bayan Kategorisi

Master 1 kategorisi

Master 2 kategorisi

 

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Bisiklette 84 Kilometre Yarıştılar Haberi

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