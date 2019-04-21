İyilik Festivali, Güzelyurt Halkıyla Buluştu

Çocuklar, Güzelyurt’ta İyilik Festivali ile coştu. Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 448. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve çocuklara, eğlenerek iyilik yapmanın önemini anlatan İyilik Festivali, bu kez Güzelyurt halkıyla buluştu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın katkılarıyla 8 bölgede düzenlenen İyilik Festivali, yoğun katılımla Güzelyurt’ta St. Mamas Manastırı Avlusu’nda gerçekleşti.

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa karakterleri çocuklardan büyük beğeni topladı. Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici de eserleriyle festivali izleyenlere müzik ziyafeti sudu. Festival kapsamında, konser, dans gösterimi, akrobasi gösterisi, dijital oyunlar büyük beğeni topladı.

FESTİVAL PROGRAMI

Ücretsiz ve halka açık olan festivalin geriye kalan programı ise şöyle:

19 Nisan Alsancak Yusuf Erol Spor Kompleksi Festival Alanı; 20 Nisan Girne Amfi Tiyatro. Festival etkinliklerinin tamamı saat 17.00’de başlıyor.