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Girne Belediyesi Sinek Ve Haşereyle Mücadeleyi Biyolojik İlaçlamayla Sürdürüyor
Girne Belediyesi, kentte, sağlıklı ve kaliteli bir hayatın temini için planlı ve profesyonel şekilde çalışan ekipleriyle, karasinek, sivrisinek ve haşere ile mücadelenin yılın tamamında çevre dostu yöntem olan biyolojik ilaçlamayla sürdürüldüğünü açıkladı.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Girne Belediyesi Sağlık şubesi ekiplerinin, bereketli yağmurlar ardından kayıtlı rutin ilaçlama noktaları yanında yeni kaynakların tespiti ve zamanında uygulama yapılması için çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.
Sağlık Şube Amiri Naile Soyel,hastalık taşıyan ve bulaştıran ‘vektör’ niteliğiyle en önemli risklerden olan sivrisinek mücadelesinin, yılın 12 ayı boyunca; çevreye ve diğer tüm canlılara hiçbir zararı olmayan; sadece sivrisinek larvası üzerine etkili ekolojik ve doğa dostu larva ilaçlama uygulamalarıyla, sisteme kayıtlı larva noktaları üzerinden bir program dahilinde yürütüldüğünü söyledi.
Soyel, “Bereketli yağmurlarla geçen kış mevsimi akabinde; özellikle içinde bulunduğumuz aylar sivrisinek mücadelesi için çok önemli bir süreçtir. Kayıtlı rutin ilaçlama noktalarımız yanında yeni kaynakların tespiti ve zamanında uygulama yapılması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Özellikle derelerde ve yarım inşaatların bodrum katlarında biriken sularda yoğun üremeler tespit ediyoruz ve mücadelemizi yoğunlaştırmaktayız” dedi.
Soyel, doğada sinek popülasyonunun sıfırlanmasının teknik anlamda mümkün ve doğru olmasa da; Girne kent hudutlarında yaşam alanları içerisinde insan sağlığını riske edebilecek tüm unsurların kontrolünü sağlamanın öncelikli görevleri arasında olduğunu kaydetti.
Belediye Başkanı Nidai Güngördü,kentte, sağlıklı ve kaliteli bir hayatın temini için planlı ve profesyonel şekilde çalışan ekiplere, karasinek sivrisinek ve haşere mücadelesinde Girne kent halkının da işbirliği ile destek göstermesinin önem arz ettiğine işaret etti.
Güngördü, Girne Belediyesinin, 2011 yılından beridir sivrisinek mücadelesinde uçkun ilaçlama yerine çevre dostu bir yöntem olan biyolojik ilaçlama yaptığına dikkat çekti.
Eğitimleri ve saha uygulamalarındaki deneyimli uzman bir ilaçlama ekibi tarafından yürütüldüğünü belirten Güngördü, genel ilaçlama uygulamalarında öncelikli hususun; insan ve çevre sağlığının korunması olduğunu söyledi.
Güngördü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından mücadelesi yapılması gerekli ve zorunlu olan sivrisinek, karasinek, pire-kene, fare ve hamamböceği ile ilgili mücadele programını yılın 12 ayı boyunca sürdüren Girne Belediyesinde biyolojik veya kimyasal olarak kullanılan tüm ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış sertifikalı ürünler olmasına önemle dikkat edildiğini kaydetti.
Belediye açıklamasında sinek ve haşereyle mücadelede şu uyarılarda bulunuldu:
“Evinizde ve çevrenizde üreme kaynağı oluşturabilecek en küçük su birikintisine izin vermeyiniz. Ev bodrumlarında su olduğu takdirde derhal boşaltılmasını sağlayınız.
Bozuk olan foseptik kapaklarının onarılmasına ve kesinlikle aralık olmamasına özen gösteriniz. Su depolarınızı sürekli kontrol edip temizliğini sağlayın; kapaklarının iyice kapatılmış olduğundan emin olunuz. Açıkta çöp bırakmayınız, çöpleri zamanında ve çöp poşeti içerisinde konteynere bırakınız.
Bahçenizdeki kuru otları temizletiniz”.
Açıklamaya göre, vatandaşlar konuyla ihbarlarını 0392 5152235 numaralı telefondan Girne Belediyesi Sağlık Şubesine ve Girne Belediyesi sınırları içerisinde Alo 185 hattına iletebilecekler.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans