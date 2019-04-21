Bafra’yı Dolu Vurdu!

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunuyor.

Hava bugün parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarın da hava yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Bafra’da bu sabah saatlerinde dolu yağdı.

Bafra Oteller Bölgesi’ne giden yolda aşırı dolu yağışı yolun kayganlaşmasına ve kazalar yaşanmasına sebep oldu.

Yaklaşık yarım saat süre dolu nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç yol hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kazada şans eseri ciddi bir yaralanma meydana gelmedi.

Dolu yağışından kısa bir süre sonra Mehmetçik Belediye ekipleri yolu temizleyerek güvenli hale gelmesini sağladı.