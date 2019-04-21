Akıncı:birer Barışçı İnsan Olarak Yetişmenizi Diliyorum

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ‘Çocuk Festivali’ Kortejinin Cumhurbaşkanlığı’ndan geçişinde çocuklara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçmişte yaşananların yeniden yaşanmaması için büyüklerin üzerine düşen görevler olduğunu belirtti.

Daha düzel bir gelecek, daha güzel bir ülke, dünya yaratmak, için hep birlikte omuz omuza çalışılması gerektiğine işaret eden Akıncı, çocukların da bu doğrultuda başkalarının haklarına saygı duyarak, birer barışçı insan olmalarını diledi.

Akıncı, 23 Nisan Vesilesi ile çocukların da yeni arkadaşlıklar kurmalarını temenni etti.