Notre Dame Yangınında ‘kısa Devre’ Şüphesi

Fransa’nın başkenti Paris’in sembollerinden Notre Dame kilisesinde çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer şu ana kadar yapılan incelemeler sonucu yangının elektrik tesisatındaki bir kısa devreden çıktığını tahmin etti