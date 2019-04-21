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Notre Dame Yangınında ‘kısa Devre’ Şüphesi
19 Nisan 2019 Cuma Saat 13:00

Notre Dame Yangınında ‘kısa Devre’ Şüphesi

Fransa’nın başkenti Paris’in sembollerinden Notre Dame kilisesinde çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer şu ana kadar yapılan incelemeler sonucu yangının elektrik tesisatındaki bir kısa devreden çıktığını tahmin etti

Fransa’nın başkenti Paris’in sembollerinden Notre Dame kilisesinde çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Yetkililer şu ana kadar yapılan incelemeler sonucu yangının elektrik tesisatındaki bir kısa devreden çıktığını tahmin ettiklerini açıkladı.

Öte yandan 856 yıllık katedralin tamamen yok olmasını önleyen itfaiye ekipleri için Elize Sarayı’nda tören düzenlendi.

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Notre Dame Yangınında ‘kısa Devre’ Şüphesi Haberi

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