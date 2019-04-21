Londra’daki Çevreci İşgal Eyleminde Gözaltı Sayısı Artıyor

Londra’daki çevreci işgal eyleminde gözaltı sayısı artıyor…

Çevreci kampanya grubu Londra’nın merkezi yerlerinde gerçekleştirdiği işgal eylemleri 4’üncü gününde devam ederken, gözaltına alınan eylemci sayısı 460’a ulaştı.

Öte yandan, grup, eylemlerini bugün Londra’nın en büyük havalimanı Heathrow’a taşıyacağını duyurdu.

Paskalya tatilinin bugün başlayacağı İngiltere’de polis ve havalimanı yetkilileri, uçuşları ve yolcuları olumsuz etkileyecek muhtemel eylemleri önlemeye yönelik hazırlık yapıldığını açıkladı.Grup, eylemleri gelecek hafta da tırmandırarak sürdürebileceğinin sinyalini veriyor.