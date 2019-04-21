Off Roadçular Parkura İniyor

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin organize ettiği 2019 KKORD Offroad Şampiyonası’nın ilk yarışı, 21 Nisan pazar günü Zet Karting tesislerinin yan kısmında yapılıyor.

“BU YOLUN ÇIKIŞI VAR” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun katkılarıyla organize edilen Offroad Şampiyonası’nda ilk yarış, derneğin eski yöneticilerinden merhum Ahmet Altındağlı anısına ikinci kez yapılacak. Basın toplantısında; şampiyona destekçisi Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, KKORD Başkanı Coşkun Bundak, yarışın sportif direktörlüğünü üstlenen Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Ahmet Altındağlı’nın eşi Çilem Altındağlı ve KKORD Asbaşkanı Kemal Gürcan hazır bulundu.

Yarış, Pazar sabahı 10.30’da başlayacak

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünde organize edilen yarışın kayıt işlemleri sürüyor. Bu sezon ilk kez açılan SSV kategorisine ATV ve UTV araçları kabul edilecek. Araçların motor hacimlerine göre dört sınıfa ayrılacak ralli otomobil kategorisi ile birlikte toplam 6 sınıfta mücadeleler olacak. Yarış, Pazar günü saat 10.30’da Zet Karting tesislerinin yanında hazırlanan parkurda yapılacak. Ödül töreninin yarış alanında saat 13.30’da yapılması planlanıyor.