21 Nisan 2019 Pazar
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Klasikler Mağusa’Da Yarışacak
19 Nisan 2019 Cuma Saat 13:01

Klasikler Mağusa’Da Yarışacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, 2019 sezonunun 2. faaliyetini 21 Nisan’da gerçekleştiriyor. Bu yıl yapılacak 11 faaliyetin ilki olan “Tekerlekler Cirilensin Gezi ve Sergisi”yle Mağusa’daki tarihi meydanda tarih yazan klasiklerin, Roy

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, 2019 sezonunun 2. faaliyetini 21 Nisan’da gerçekleştiriyor. Bu yıl yapılacak 11 faaliyetin ilki olan “Tekerlekler Cirilensin Gezi ve Sergisi”yle Mağusa’daki tarihi meydanda tarih yazan klasiklerin, Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın beş yarıştan oluşan ilk rallisi için rotası yine Mağusa olacak. İkinci kez Duravit ile Cahit Necipoğlu Ltd. ana sponsorluğunda düzenlenecek ralli, 21 Nisan Pazar günü start alacak.

Aliusta: Yine iddialıyız

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, bu yılın ilk etkinliği olan Pekur Ltd. ana sponsorluğunda yapılan “Tekerlekler Cirilen Gezi ve Sergisi”nde ortaya koydukları başarıyı anımsatarak yılın ilk rallisi için de daha üstün bir başarı elde edeceklerine olan inancını vurguladı. Aliusta, “Yine iddialıyız, daha çok klasik aracımızla Mağusa yollarını yeniden feth etmeye geliyoruz” dedi. Mağusa’da Namık Kemal Meydanı’na sığmayan klasiklerin, yeniden rotasının Mağusa olacağını ifade eden Aliusta, keyifli, eğlenceli ve tatlı rekabete sahne olacak ralli için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Aliusta, Mesarya bölgesinin eşsiz doğa mazarası eşliğinde geçilecek güzergahın ardından tarihin izlerini taşıyan köylerden geçişle devam edeceğini ifade ederek yarışın Salamis Bay Conti Resort Hotel’de noktalanacağını belirtti. Bir hafta gibi kısa sürede iki kez yarış güzergahından geçerek gerekli plan ve programı hazırladıklarını anlatan Aliusta, “Klasik severlerin hem ralli heyecanını yaşayacağı, hem de yoğun geçen iş temposundan az da olsa uzaklaşmalarını sağlamak, ruhlarını dinlendirecek bir yarışa imza atabilmek için çalıştık” dedi. Aliusta, yarışın sona ermesinin ardından klasik severlere Mağusa’nın en özel ve en güzel deniz manzarası eşliğinde yemek yiyeceğini daha sonra da kupa almaya hak kazananların ödüllerine kavuşacağını belirtti. Ülkemizin en köklü inşaat malzemesi satış mağazası olan Cahit Necipoğlu Ltd.’in de bu sene 30’uncu kuruluş yıldönümünü kutladığını anımsatan Aliusta, ödül anında klasik severleri sürpriz hediyelerin beklediğinin müjdesini verdi.

“Kayıtlar sürüyor”

21 Nisan, Pazar günü start alacak ilk yarışın tüm hazırlıklar tamamlandı. Yarış keyifli, eğlenceli ve tatlı rekabete sahne olurken; rota da herkesin ruhunu dinlendirecek. Mesarya bölgemizin eşsiz doğasını seyrederken, tarih ve nostalji tüten köylerinden yapılacak geçişin ardından yarış, Salamis Bay Conti Resort Hotel’de son bulacak. Mağusa’nın en özel ve en güzel deniz manzarası eşliğinde sunulacak yemeğin ardından, kupa almaya hak kazananlar ödüllerine kavuşacak. Ülkemizin en köklü inşaat malzemesi satış mağazası olan Cahit Necipoğlu Ltd. de, 30. kuruluş yıldönümü dolayısıyla o gün yarışmacılarımıza süpriz hediyeler verecek. İlkbahar faaliyetlerinin ikincisi olan yarışın kayıtları başladı.

70 araç yarışa kayıt yaptırdı. Son tarih 19 Nisan Cuma.

21 Nisan Pazar günü Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Demirhan mevkiinde bulunan Cahit Necipoğlu Elite Mağazası önünde saat 08.30’da toplanacak ekipler, kayıtlarını tamamlayacak ve saat 10.00’da yarış için start alacak. Şu ana kadar yarış için 70 ekip kaydını tamamladı. Yarış gününe kadar Sayının artması bekleniyor. Geçilecek parkurun ardından saat 12.45 civarında ilk araç Salamis Bay Conti Resort Hotel’e vararak yarışı tamamlayacak. Yarışın ekiplere kazandıracağı kat sayısı ise 2,25 olarak belirlendi.

Bu haber toplam 119 defa okunmuştur
Klasikler Mağusa’Da Yarışacak Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Dostluk Ve Kktc Karması Kazandı (8-0)
KKTC U-15 karması ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U-15 Karmasının oynadığı dostluk maçını 8-0’lık skorla KKTC karması kazandı. İskele Cumhuriyet Stadı’nda ilk yarısı sağanak yağmur altında oynanan karşılaşmada KKTC U-...
Off Roadçular Parkura İniyor
Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2019 KKORD Offroad Şampiyonası’nın ilk yarışı, 21 Nisan pazar günü Zet Karting tesislerinin yan kısmında yapılıyor. “BU YOLUN ÇIKIŞI VAR” sloganı ile Başbakanlık Uyuştu...
Klasikler Mağusa’Da Yarışacak
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, 2019 sezonunun 2. faaliyetini 21 Nisan’da gerçekleştiriyor. Bu yıl yapılacak 11 faaliyetin ilki olan “Tekerlekler Cirilensin Gezi ve Sergisi”yle Mağusa’daki tarihi meydanda tarih yazan klasiklerin, Roy...
Kadınlar’Da Fikstür Belirleniyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) Kadınlar Ligi fikstür çekiminin 22 Nisan Pazartesi günü saat 16.30'da gerçekleşeceği duyuruldu. Yapılan açıklamada ilgili ligin fikstür...
Badmintoncular Türkiye Şampiyonasında
KKTC Badminton 15 yaş altı Milli takımı sporcuları Ankara’ya gitti. Badminton Milli Takımı 18-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonunda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına 11 kişilik kafile ile ...
Zafer İçin Isparta’Ya Uçtular
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kadın ve erkek voleybol takımları Türkiye Üniversitelerarası Voleybol 1. Ligi’nde mücadele etmek üzere Isparta’ya gitti. 16-22 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan lig mücadelesinde DAÜ kadı...
Topcan Belgeselinin Galası Yapılıyor
Ahmet Sami Topcan belgeseli’nin galası YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 20.30’da yapılacak. Kıbrıs Türk Sporuna büyük hizmetler vermiş olan Ahmed Sami Topcan anısına çekilen belgeselin galası protokolün de katılaca...
Gazimağusa Belediyesi Şampiyon
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-19 Tenis Ligi 12.haftasında, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ligin 2. sırasındaki Girne Amerikan Üniversitesini 7-2’lik skorla yenerek Şampiyonluğunu ilan etti. Lig...
Gazimağusa Belediyesi Şampiyon
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-19 Tenis Ligi 12.haftasında, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ligin 2. sırasındaki Girne Amerikan Üniversitesini 7-2’lik skorla yenerek Şampiyonluğunu ilan etti. Lig...
Başarılı Satranççılar Ödüllerini Aldı
Satranç Eğitim Merkezinin organize ettiği, sunuculuğunu Oya Kutsal’ın yaptığı, Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası ödül töreni Pia Bella Hotel’de gerçekleşti. Yemekli ödül töreninde kupalar ve ödüller sahibini buldu. Geni...
Başarılı Satranççılar Ödüllerini Aldı
Satranç Eğitim Merkezinin organize ettiği, sunuculuğunu Oya Kutsal’ın yaptığı, Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası ödül töreni Pia Bella Hotel’de gerçekleşti. Yemekli ödül töreninde kupalar ve ödüller sahibini buldu. Geni...
Güreşseverler Genel Kurulda Buluştu
Güreşseverler Derneği’nin 13.yıllık olağan genel kurul toplantısı günü yapıldı. LTB Spor Kulübü Lokali’nde yer alan toplantıda, derneğin organlarında bir yıl süreyle görev yapacak üyeler belirlendi. Genel kurula, Büyükkonuk Beld...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans