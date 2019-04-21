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Klasikler Mağusa’Da Yarışacak
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, 2019 sezonunun 2. faaliyetini 21 Nisan’da gerçekleştiriyor. Bu yıl yapılacak 11 faaliyetin ilki olan “Tekerlekler Cirilensin Gezi ve Sergisi”yle Mağusa’daki tarihi meydanda tarih yazan klasiklerin, Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın beş yarıştan oluşan ilk rallisi için rotası yine Mağusa olacak. İkinci kez Duravit ile Cahit Necipoğlu Ltd. ana sponsorluğunda düzenlenecek ralli, 21 Nisan Pazar günü start alacak.
Aliusta: Yine iddialıyız
KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, bu yılın ilk etkinliği olan Pekur Ltd. ana sponsorluğunda yapılan “Tekerlekler Cirilen Gezi ve Sergisi”nde ortaya koydukları başarıyı anımsatarak yılın ilk rallisi için de daha üstün bir başarı elde edeceklerine olan inancını vurguladı. Aliusta, “Yine iddialıyız, daha çok klasik aracımızla Mağusa yollarını yeniden feth etmeye geliyoruz” dedi. Mağusa’da Namık Kemal Meydanı’na sığmayan klasiklerin, yeniden rotasının Mağusa olacağını ifade eden Aliusta, keyifli, eğlenceli ve tatlı rekabete sahne olacak ralli için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Aliusta, Mesarya bölgesinin eşsiz doğa mazarası eşliğinde geçilecek güzergahın ardından tarihin izlerini taşıyan köylerden geçişle devam edeceğini ifade ederek yarışın Salamis Bay Conti Resort Hotel’de noktalanacağını belirtti. Bir hafta gibi kısa sürede iki kez yarış güzergahından geçerek gerekli plan ve programı hazırladıklarını anlatan Aliusta, “Klasik severlerin hem ralli heyecanını yaşayacağı, hem de yoğun geçen iş temposundan az da olsa uzaklaşmalarını sağlamak, ruhlarını dinlendirecek bir yarışa imza atabilmek için çalıştık” dedi. Aliusta, yarışın sona ermesinin ardından klasik severlere Mağusa’nın en özel ve en güzel deniz manzarası eşliğinde yemek yiyeceğini daha sonra da kupa almaya hak kazananların ödüllerine kavuşacağını belirtti. Ülkemizin en köklü inşaat malzemesi satış mağazası olan Cahit Necipoğlu Ltd.’in de bu sene 30’uncu kuruluş yıldönümünü kutladığını anımsatan Aliusta, ödül anında klasik severleri sürpriz hediyelerin beklediğinin müjdesini verdi.
“Kayıtlar sürüyor”
21 Nisan, Pazar günü start alacak ilk yarışın tüm hazırlıklar tamamlandı. Yarış keyifli, eğlenceli ve tatlı rekabete sahne olurken; rota da herkesin ruhunu dinlendirecek. Mesarya bölgemizin eşsiz doğasını seyrederken, tarih ve nostalji tüten köylerinden yapılacak geçişin ardından yarış, Salamis Bay Conti Resort Hotel’de son bulacak. Mağusa’nın en özel ve en güzel deniz manzarası eşliğinde sunulacak yemeğin ardından, kupa almaya hak kazananlar ödüllerine kavuşacak. Ülkemizin en köklü inşaat malzemesi satış mağazası olan Cahit Necipoğlu Ltd. de, 30. kuruluş yıldönümü dolayısıyla o gün yarışmacılarımıza süpriz hediyeler verecek. İlkbahar faaliyetlerinin ikincisi olan yarışın kayıtları başladı.
70 araç yarışa kayıt yaptırdı. Son tarih 19 Nisan Cuma.
21 Nisan Pazar günü Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Demirhan mevkiinde bulunan Cahit Necipoğlu Elite Mağazası önünde saat 08.30’da toplanacak ekipler, kayıtlarını tamamlayacak ve saat 10.00’da yarış için start alacak. Şu ana kadar yarış için 70 ekip kaydını tamamladı. Yarış gününe kadar Sayının artması bekleniyor. Geçilecek parkurun ardından saat 12.45 civarında ilk araç Salamis Bay Conti Resort Hotel’e vararak yarışı tamamlayacak. Yarışın ekiplere kazandıracağı kat sayısı ise 2,25 olarak belirlendi.
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