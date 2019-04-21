Kadınlar’Da Fikstür Belirleniyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadınlar Ligi fikstür çekiminin 22 Nisan Pazartesi günü saat 16.30’da gerçekleşeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada ilgili ligin fikstür çekiminin belirtilen tarih ve saatte KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirileceği ifade edildi. 2018-2019 sezonunda KKTCELL Kadınlar Ligi’nde 6 takım evraklarını teslim ederek, lige kayıtlarını yaptırdı. Bu sezon Akdeniz SB, Merit Alsancak Yeşilova SK, Göçmenköy İYSK, Geçitkale GSK, Mağusa Spor Akademisi ve Yonpaş Dumlupınar TSK takımları ligde mücadele edecek.