- Diş Tabipleri Odası’Nın ”8. Colgate Afiş Yarışması” Sonuçlandı
- Sağlık Bakanlığı ‘kadının Doğurganlık Hakları Ve Sağlığı Çalıştayı’ Düzenliyor
- Cumhurbaşkanlığı’nda ”şehir Parkı Ve Yeşil Alan” Projesi Ele Alındı
- Kuzey İrlanda’da Gazetecinin Öldürülmesine Dünyadan Tepkiler
- Yücel Yazgın’ın ”kıbrıslı Yorumlar” Sergisi Bakan Ataoğlu Tarafından Açıldı
- Bm, Libya’daki 163 Düzensiz Göçmeni Tahliye Etti
- Akıncı: Ben Sen Yok, Artık Biz Diyebilmeliyiz
- Sri Lanka’da Leoparın Saldırdığı Kişi Öldü
- “Meclis’İn Doğal Park Proje’Sine Cumhurbaşkanlığı’Nın Destek Vermesi Memnuniyet Verici”
- “sizin İçin Enginar Sakladık”
- Radyo Güven Şiir Ve Kompozisyon Yarışması Finali Yapıldı
- Afganistan’da İstihbarat Binasına Bombalı Araçla Saldırı: 3 Ölü
- Lefkoşa İzcilik Derneği, Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk Yuvası’nı Ziyaret Etti
- Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği İleri Bir Tarihe Ertelendi
- Güney Afrika’da Kilise Çöktü: 13 Ölü
- Ubp Genel Başkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni Ziyaret Etti
- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’Nın “Çocuklardan Bayram Konserleri” Başladı
- Elele Kreşi Çocukları Bakan Çeler’i Ziyaret Etti
- Kadınlar’Da Fikstür Belirleniyor
- Varol Çelik Kanser Hastalarına Yönelik Bilinçlendirme Semineri Veriyor
- Dostluk Ve Kktc Karması Kazandı (8-0)
- Akıncı:birer Barışçı İnsan Olarak Yetişmenizi Diliyorum
- Kaff Festivali Kapsamında,özel Gereksinimli Bireyler Sinemayla Buluşturuldu
- Klasikler Mağusa’Da Yarışacak
- Tabipler Odası’ndan ”lenfomalar” Konferansı
- Özyiğit Çocukları Ağırladı
- Off Roadçular Parkura İniyor
- “Kadının Doğurganlık Hakları Ve Sağlığı” Konulu Çalıştay Düzenleniyor
- Esed Rejimi Çadır Kente Saldırdı
- Devrim Tayanç Malyalızade Resim Atölyesi Sergisi 24 Nisan’da Açılacak
- Badmintoncular Türkiye Şampiyonasında
- Meltem Cumbul & Emre Yavuz Konseri Cumartesi Akşamı
- Vodafone Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması Bugün Yapıldı
- Zafer İçin Isparta’Ya Uçtular
- Notre Dame Yangınında ‘kısa Devre’ Şüphesi
- Gazimağusa Ve Girne’de ”turizm Şöleni” Düzenleniyor
- “sizin İçin Enginar Sakladık”
- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’Nın “Çocuklardan Bayram Konserleri” Başladı
- Diş Tabipleri Odası’Nın ”8. Colgate Afiş Yarışması” Sonuçlandı
- Yücel Yazgın’ın ”kıbrıslı Yorumlar” Sergisi Bakan Ataoğlu Tarafından Açıldı
- Radyo Güven Şiir Ve Kompozisyon Yarışması Finali Yapıldı
- Sağlık Bakanlığı ‘kadının Doğurganlık Hakları Ve Sağlığı Çalıştayı’ Düzenliyor
- Güney Afrika’da Kilise Çöktü: 13 Ölü
- Bm, Libya’daki 163 Düzensiz Göçmeni Tahliye Etti
- Ubp Genel Başkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni Ziyaret Etti
- Lefkoşa İzcilik Derneği, Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk Yuvası’nı Ziyaret Etti
- Cumhurbaşkanlığı’nda ”şehir Parkı Ve Yeşil Alan” Projesi Ele Alındı
- Kuzey İrlanda’da Gazetecinin Öldürülmesine Dünyadan Tepkiler
- Afganistan’da İstihbarat Binasına Bombalı Araçla Saldırı: 3 Ölü
- Elele Kreşi Çocukları Bakan Çeler’i Ziyaret Etti
- Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği İleri Bir Tarihe Ertelendi
- Sri Lanka’da Leoparın Saldırdığı Kişi Öldü
- “Meclis’İn Doğal Park Proje’Sine Cumhurbaşkanlığı’Nın Destek Vermesi Memnuniyet Verici”
- Akıncı: Ben Sen Yok, Artık Biz Diyebilmeliyiz
- Meltem Cumbul & Emre Yavuz Konseri Cumartesi Akşamı
- Kaff Festivali Kapsamında,özel Gereksinimli Bireyler Sinemayla Buluşturuldu
Ubp Genel Başkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni Ziyaret Etti
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün müzesini ziyaret etti.
UBP’den verilen bilgiye göre, Tatar’a ziyaretinde Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük de eşlik etti.
Ersin Tatar ziyareti anısına müze özel defterine şunları yazdı:
“Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinde gerçek bir lider olarak ortaya çıkmıştır. Topluma doğru yol göstermiş İngiliz döneminde Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını kazanmasında çok çetin ve cesaretli bir mücadele vermiş dava arkadaşlarıyla birlikte Kıbrıs Türkü’nün bu adada ilelebet var olması için TC ile birlikte yürünmesi gerektiğini TC de yaptığı temaslarla halkına duyurmuş ve doğru bir önderlik yapmış ve dolayısıyla Sayın Dr. Fazıl Küçük’ü Kıbrıs Türk halkı olarak en yürekli duygularla hatırlayacağız. Onun yeri bambaşkadır en zor yıllarda büyük bir cesaretle yola çıkmış ve 1960 anlaşmalarında kazanılan haklarda onun ve arkadaşlarının çok büyük katkıları vardır.
1960 anlaşmalarında tabi ki TC nin Garanti ve İttifak Anlaşmalarından doğan hakla 1974 Barış Harekatı gerçekleşmiştir. Dr. Fazıl Küçük’ün 1940’larda başlayan mücadelesi 1960’larda Kıbrıs Türkü’nün eşit bir halk olarak Kıbrıs Anayasası ile kazandığı haklarla Garanti ve İttifak Anlaşmaları ve bilahare 1974 de TC’nin Kıbrıs’a gelmesine hazırlanan zeminde Dr. Fazıl Küçük’ün siyasetinin çok büyük bir rolü vardır. KKTC’nin kuruluşunu da yaşamıştır.”
Ersin Tatar, ziyaret ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde ise, Kıbrıs Türkü’nün anavatanı TC ile bu topraklarda ilelebet var olma mücadelesinde büyük bir mücadele gösterdiğini belirterek, “Ve bu yolculukta Dr. Fazıl Küçük ve çalışma arkadaşlarının çok büyük katkıları olmuştur. Bu sebeple onu saygıyla bir kez daha anıyor ve UBP Genel Başkanı olarak Dr. Fazıl Küçük ün hatıralarının ve tarihe düştüğü notlarının her zaman tekrar tekrar değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum” dedi.
Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün yaptığı katkıları ve mücadelelerin önemli olduğunu, çünkü bunun önemli bir mücadele olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
“Vakıfların etkinliğinde de vurguladık. Bildiğiniz gibi Vakıfların ada genelinde çok büyük bir mal varlığı vardı ve bu varlığın İngiliz idaresinden alınıp Türk idaresine devredilmesi çok büyük bir kazanımdı. Ve bu da Dr. Fazıl Küçük ve çalışma arkadaşlarının büyük başarısıydı. Dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük’ün Vakıfların kuruluş yıldönümünde anılması da tarihe olan borcumuzdu.
Bu bağlamda Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Sayın Mehmet Küçük’ü Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde ziyaret ediyorum ve fotoğraflardan o günü tekrar yaşıyoruz. Bu müzeyi oluşturan ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nı yaşatanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu onurlu mücadelenin figürlerinden biri de Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçüktür benim rahmetli anneannemin yakınıydı dedem de doktorun müsteşarıydı. Onlardan da her zaman örnek bir çift olduklarını duyardım. Sayın Süheyla Küçük’ün bu onurlu mücadele içerisinde eşinin yanındaki özverili ve onurlu duruşu Sayın Süheyla Küçük’e de bir first lady olarak çok büyük değerler kazandırmıştı dolayısıyla önümüzdeki günlerde onu da ziyarete gideceğim onu da buradan selamlıyorum.”
- Cumhurbaşkanlığı’nda ”şehir Parkı Ve Yeşil Alan” Projesi Ele Alındı
- Lefkoşa İzcilik Derneği, Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk Yuvası’nı Ziyaret Etti
- Ubp Genel Başkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni Ziyaret Etti
- Akıncı:birer Barışçı İnsan Olarak Yetişmenizi Diliyorum
- Özyiğit Çocukları Ağırladı
- Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı
- Atakan:teknolojik Devrimde Yer Almak İsteniyorsa Bu Yatırımların Yapılması Gerekir’
- Bakan Çeler:hedef Kadın Emeğinin Ekonomiye Kazandırılması
- » “yaklaşık 140 Bin Konut Abonesi 1 Nisan’da Otomatik Olarak 3 Zamanlı Tarifeye Geçirildi”
- » Tabipler Odası’ndan ”lenfomalar” Konferansı
- » Paris’te Polise ‘ırkçı Muamelelerde Bulunma’ Talimatı Verildiği İddiası
- » “Enerjimizi Birlikte Yoğunlaştırırsak Sorunları Daha Kolay Aşarız”
- » Dikkat! Girne’de Su Kesintisi!
- » Vodafone Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması Bugün Yapıldı
- » Askeri Geçiş Konseyi: Sudan’da Kurulacak Yeni Hükümete Askeri Konsey Aday Göstermeyecek
- » Bm, Libya’daki 163 Düzensiz Göçmeni Tahliye Etti
- » Ayşe Aşık Bugün Toprağa Verilecek
- » Kaff Festivali Kapsamında,özel Gereksinimli Bireyler Sinemayla Buluşturuldu
- » Lefkoşa Gezi Treni Bugünden İtibaren Ücretsiz Turlara Başlıyor
- » Diş Tabipleri Odası’Nın ”8. Colgate Afiş Yarışması” Sonuçlandı
- » ”notre-Dame Yangını Kaza Sonucu Çıktı, Kundaklama Yok”
- » Albayrak, Abd Başkanı Trump İle Görüştü
- » “Meclis’İn Doğal Park Proje’Sine Cumhurbaşkanlığı’Nın Destek Vermesi Memnuniyet Verici”
- » Sri Lanka’da Leoparın Saldırdığı Kişi Öldü
- » Merkel’den Orta Doğu’da İki Devletli Çözüm Vurgusu
- » Ak Parti’den İstanbul İçin Olağanüstü İtiraz
- » Meltem Cumbul & Emre Yavuz Konseri Cumartesi Akşamı
- » Kamu-Sen 4 Seminer Düzenliyor
- » Turkcell Girne Yarı Maratonu Resmi Sonuçları Belli Oldu
- » Gazimağusa Belediyesi Şampiyon
- » Gazimağusa Belediyesi Şampiyon
- » Notre Dame Yangınında ‘kısa Devre’ Şüphesi
- » Merkel’den Orta Doğu’da İki Devletli Çözüm Vurgusu
- » Akar’dan Abd İle Yaşanan S-400 Krizine İlişkin Açıklama
- » Bakan Çeler:hedef Kadın Emeğinin Ekonomiye Kazandırılması
- » Lefkoşa İzcilik Derneği, Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk Yuvası’nı Ziyaret Etti
- » Yücel Yazgın’ın ”kıbrıslı Yorumlar” Sergisi Bakan Ataoğlu Tarafından Açıldı
- » Ayşe Tural “Yaşamın Büyüsü “ Adlı Kitabını Güngördü’Ye Takdim Etti
- » Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği İleri Bir Tarihe Ertelendi
- » Klasikler Mağusa’Da Yarışacak
- » Malatya’da Deprem
- » Maltepe’de Yeniden Oy Sayımı Sona Erdi
- » Kuzey İrlanda’da Kadın Gazeteci Öldürüldü
- » İmamoğlu :mazbatımızı Teslim Aldık. Çok Onur Duyuyorum, Mutluyum
- » Diş Tabipleri Odası’Nın ”8. Colgate Afiş Yarışması” Sonuçlandı
- » Sağlık Bakanlığı ‘kadının Doğurganlık Hakları Ve Sağlığı Çalıştayı’ Düzenliyor
- » Cumhurbaşkanlığı’nda ”şehir Parkı Ve Yeşil Alan” Projesi Ele Alındı
- » Kuzey İrlanda’da Gazetecinin Öldürülmesine Dünyadan Tepkiler
- » Yücel Yazgın’ın ”kıbrıslı Yorumlar” Sergisi Bakan Ataoğlu Tarafından Açıldı
- » Bm, Libya’daki 163 Düzensiz Göçmeni Tahliye Etti
- » Akıncı: Ben Sen Yok, Artık Biz Diyebilmeliyiz
- » Sri Lanka’da Leoparın Saldırdığı Kişi Öldü
- » “Meclis’İn Doğal Park Proje’Sine Cumhurbaşkanlığı’Nın Destek Vermesi Memnuniyet Verici”
- » “sizin İçin Enginar Sakladık”
- » Radyo Güven Şiir Ve Kompozisyon Yarışması Finali Yapıldı
- » Afganistan’da İstihbarat Binasına Bombalı Araçla Saldırı: 3 Ölü
- » Lefkoşa İzcilik Derneği, Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk Yuvası’nı Ziyaret Etti
- » Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği İleri Bir Tarihe Ertelendi
- » Güney Afrika’da Kilise Çöktü: 13 Ölü
- » Ubp Genel Başkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni Ziyaret Etti
- » Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’Nın “Çocuklardan Bayram Konserleri” Başladı
- » Elele Kreşi Çocukları Bakan Çeler’i Ziyaret Etti
- » Kadınlar’Da Fikstür Belirleniyor
- » Varol Çelik Kanser Hastalarına Yönelik Bilinçlendirme Semineri Veriyor
- » Dostluk Ve Kktc Karması Kazandı (8-0)
- » Akıncı:birer Barışçı İnsan Olarak Yetişmenizi Diliyorum
- » Kaff Festivali Kapsamında,özel Gereksinimli Bireyler Sinemayla Buluşturuldu
- » Klasikler Mağusa’Da Yarışacak
- » Tabipler Odası’ndan ”lenfomalar” Konferansı
- » Özyiğit Çocukları Ağırladı
- » Off Roadçular Parkura İniyor
- » “Kadının Doğurganlık Hakları Ve Sağlığı” Konulu Çalıştay Düzenleniyor
- » Esed Rejimi Çadır Kente Saldırdı
- » Devrim Tayanç Malyalızade Resim Atölyesi Sergisi 24 Nisan’da Açılacak
- » Badmintoncular Türkiye Şampiyonasında
- » Meltem Cumbul & Emre Yavuz Konseri Cumartesi Akşamı
- » Vodafone Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması Bugün Yapıldı
- » Zafer İçin Isparta’Ya Uçtular
- » Notre Dame Yangınında ‘kısa Devre’ Şüphesi
- » Gazimağusa Ve Girne’de ”turizm Şöleni” Düzenleniyor
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans