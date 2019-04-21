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20 Nisan 2019 Cumartesi Saat 10:03
Sağlık Bakanlığı ‘kadının Doğurganlık Hakları Ve Sağlığı Çalıştayı’ Düzenliyor
Sağlık Bakanlığı 'Kadının Doğurganlık Hakları ve Sağlığı Çalıştayı' düzenliyor. Yarın Acapulco Convention Center, Çatalköy’de düzenlencek olan çalıştay saat 10.00’da başlayacak. Sağlık Bakanı Filiz Besim’in a
Sağlık Bakanlığı ‘Kadının Doğurganlık Hakları ve Sağlığı Çalıştayı’ düzenliyor. Yarın Acapulco Convention Center, Çatalköy’de düzenlencek olan çalıştay saat 10.00’da başlayacak.
Sağlık Bakanı Filiz Besim’in açılış konuşmasını gerçekleştireceği çalıştayda, Prof. Dr. Ayşe Akın Uluslararası Üreme Sağlığı Politikaları Işığında Türkiye Deneyimi, İsteyerek Düşük; Küresel Farklı Uygulamaların Kökeni konusunda Dr. Lale Tırtıl, Dr. Muhtar Çokar ise İsteyerek Düşük, Etik ve Yasalar, Yrd. Doç. Dr. Nurcan Güncan Ceza Hukuku ile ilgili sunum gerçekleştirecek.
Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen gerçekleştirecek.
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