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Radyo Güven Şiir Ve Kompozisyon Yarışması Finali Yapıldı
Radyo Güven, 23 Nisan “Ulusal Egemenlik” konulu ilkokullar arası şiir ve kompozisyon yarışması finali ile “Çocuk Bayramı” konulu ana okullar arası resim şöleni yapıldı.
Radyo Güven Konferans Salonu’nda yer alan yarışma finali, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yarışma finaline Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı ile diğer yetkililer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Radyo Güven’in Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile birlikte her yıl geleneksel olarak düzenlediği yarışmaya 40 ilkokuldan 452 şiir ve kompozisyon, 13 ana okuldan da 409 resim katıldı.
Yarışma finalinde jüri tarafından şiir kategorisinde; birinciliğe Çamlıbel Aysun İlkokulu’ndan Alya Beray Kaya, ikinciliğe Alasya İlkokulu’ndan Eylül Oğurlu, üçüncülüğe TED Koleji’nden Mustafa Altun layık görülürken, kompozisyon kategorisinde ise birinci Lefke İstiklal İlkokulu’ndan Ayşe İlem Altuner, ikinci English School of Kyrenia’dan Ayşe Şahin, üçüncü English School of Kyrenia’dan Selin Yıldızdoğan oldu.
Resim kategorisinde ise; Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu’ndan Ayla Özaşık birinci; Lefkoşa Fazıl Plümer Anaokulu’ndan Menessa Göz ikinci; Polatpaşa İlkokulu’ndan Ayşe Naz Bereketgil üçüncü oldu.
Yarışmanın açış konuşmasını yapan Radyo Güven Müdür Vekili Ali Karahan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayram olduğunu belirterek, “Milli değerlere sahip çıkan öğretmenlerimizin yetiştirdiği çocuklarımız geleceğimizin teminatı olacak ve egemenliğimize sahip çıkacak” dedi.
Karahan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün savunduğu ulusal egemenlik olgusu ve üzerinde önemle durduğu milli eğitimin önemini rehber edinen Kıbrıs Türk halkının da Atatürk’ün açtığı aydınlık yolda ilerleyerek varoluş mücadelesi vererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduğunu vurguladı.
Karahan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
“Atatürk’ün fikirlerini iyi anlayıp genç nesilleri bu felsefe temelinde eğitebildiğimiz, Milli benliğimize, egemenliğimize ve devletimize sahip çıkabildiğimiz sürece geleceğe güvenle bakmaya devam edeceğiz.”
Törende öğrencilere Radyo Güven Özel Ödülleri ve gün anısına hediyeler verilirken, anı fotoğrafları çekildi, ayrıca jüri üyelerine teşekkür plaketleri verildi.
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