Rum Basını:her İki Tarafta Dokuzar Bölge Belirlendi

Kıbrıs’taki liderlerin yapmış oldukları görüşme sonrasında üzerinde uzlaşıya varılan Güven Yaratıcı Önlemler’den olan mayınlı bölgelerin temizlenmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Rum basını, her iki tarafta 9’ar bölgenin tespit edildiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan gazeteler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz Şubat ayında uzlaşmaya vardığı bölgelerin mayınlardan temizlenmesine ilişkin Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde mayın temizlemenin yapılması mümkün olan ve mayın döşenmiş olabileceği şüphesi taşıyan 18 bölgenin tespit edilmesine ilişkin habere geniş yer verdiler.

Gazeteler, Birleşmiş Milletler’den bir kaynağın, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalara dayandırdığı haberlerinde, mayınlı olduğu düşünülen 18 bölgeden 9’unun Güney’de, 9’unun ise Kuzey’de olduğunu yazdılar.

Birleşmiş Milletler kaynağı, söz konusu bölgelerin, geçtiğimiz hafta UNFICYP yetkilileri ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Mayın Temizleme Servisi’nin, Rum Milli Muhafız Ordusu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki askeri makamlarla iş birliği neticesinde belirlendiğini ifade etti.

Belirlenen tüm bölgelerin, ara bölgeye yakın dekonfrantasyon hattı üzerinde bulunduğunu ifade eden Birleşmiş Milletler kaynağı, her bölgenin coğrafik yapısını, alanını, halkın bu bölgelere yakın oturup oturmadığını, tüm bu çalışmalar için ne kadar personel, donanım ve zamana ihtiyaç olduğunu tespit etmek için kısa zaman içerisinde 18 bölgede, yerinde inceleme yapılacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler kaynağı, tüm bunların inceleneceğini, kayda geçirileceğini, ne yapılması gerektiği ve bu çalışmanın ne zaman başlayıp biteceği üzerinde anlaşmaya varılması için de her iki tarafla görüşüleceğini belirtti.

Tüm bunların tamamlanmasının ardından, özel eğitilmiş bir ekibin Kıbrıs’a gelmesi ve bu çalışmayı sürdürmesi amacıyla istişarelerde bulunacağını da ifade eden aynı kaynak, geçmiş yıllarda, Kamboçya’dan bir ekibin Kıbrıs’a geldiğini ve mayın temizleme çalışmalarına katıldığını anımsattı.

