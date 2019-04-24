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Kazada Yaralananların Kimlikleri Belli Oldu
Lefkoşa-Girne ana yolunda, orta refüje çarpıp karşı şeride geçen aracın karşıdan gelen araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır dört kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı, kazanın, 28 yaşındaki Yasin Er yönetimindeki KS 824 plakalı aracın Girne istikametine giderken orta refuje çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu o sırada karşıdan gelen 24 yaşındaki Hilmi Çelebioğlu’nun kullandığı HC 688 plakalı araçla çarpışmasıyla yaşandığını bildirdi…
Kazada yaralananların ise her iki aracın sürücüleri Yasin Er ve Hilmi Çelebioğlu yanında KS 824 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Şahin Sevimli ve HC 688 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Sercan Hallaç olduğu kaydedildi…
Yaralıların tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ederken, polisin kazayla ilgili soruşturması da sürüyor.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans