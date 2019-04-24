Özersay Ve Günay Ülkedeki Ekonomik Durumu Değerlendirdiler!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bu sabah Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ülkedeki genel ekonomik durumun değerlendirildiği görüşmede bir yandan genel finansal durum ve Merkez Bankası’nın çalışmaları ele alınırken diğer yandan da özellikle tüketici kredilerinde sabit faiz uygulamasına geçilmesi konusunda Meclis’e sevk edilen yasa tasarısı hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.