Lefkoşa-Girne Anayolu’nda Kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 09:40 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu Bulut İnşaat önlerinde, Girne istikametine doğru seyreden KS 824 plakalı aracın orta refuje çarpıp karşı şeride geçerek karşı istikametten gelmekte olan HC 688 plakalı araçla çarpışmışlardır.

Kaza sonucu biri ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Yaralılar kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.