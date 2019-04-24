Kadınlarda Fikstür Belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadınlar Ligi’nde 1.hafta programı belli oldu.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda dün saat 16.30’da gerçekleşen kura çekimi sonucunda ilk hafta maçlarıda belirlenmiş oldu. 2018-19 sezonunda KKTCELL Kadınlar Ligi’nde 6 takım evraklarını teslim ederek, lige kayıtlarını yaptırdı. Bu sezon Akdeniz SB, Merit Alsancak Yeşilova SK, Göçmenköy İYSK, Geçitkale GSK, Mağusa Spor Akademisi ve Yonpaş Dumlupınar TSK takımları ligde mücadele edecek.

Program şöyle;

25 Nisan Cumartesi

Saat 13.00: Merit ALsancak Yeşilova SK – Göçmenköy İYSK

Saat 16.00: Akdeniz Spor Birliği – Yonpaş Dumlupınar TSK

26 Nisan Pazar

Saat 11.00: Geçitkale GSK – Mağusa Spor Akademisi