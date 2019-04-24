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“Hasta,hasta Yakınları Ve Hasta Ailelerine Yönelik Psikoonkoloji”Semineri Düzenleniyor
24 Nisan 2019 Çarşamba Saat 12:28

“Hasta,hasta Yakınları Ve Hasta Ailelerine Yönelik Psikoonkoloji”Semineri Düzenleniyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde, bugün “Hasta, Hasta Yakınları ve Hasta Aileleine Yönelik Psikoonkoloji” konulu seminer düzenliyor. Dernekten verilen bilgiye göre, Lefke Avrupa Üniversitesi Öğ

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde, bugün “Hasta, Hasta Yakınları ve Hasta Aileleine Yönelik Psikoonkoloji” konulu seminer düzenliyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Enil Efşaroğlu Eren’in konuşacağı seminer bugün 11.00’de Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda yer alacak.

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