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“Kadının Doğurganlık Hakları Ve Sağlığı Çalıştayı” Düzenlendi
24 Nisan 2019 Çarşamba Saat 12:28

“Kadının Doğurganlık Hakları Ve Sağlığı Çalıştayı” Düzenlendi

Sağlık Bakanlığı organizasyonunda; kadın odaklı bir sağlık sisteminin oluşturulması amacıyla “Kadının Doğurganlık Hakları ve Sağlığı Çalıştayı” düzenlendi. Sağlık Bakanı Filiz Besim, hedeflerinin; daha sağlıklı, daha ka

Sağlık Bakanlığı organizasyonunda; kadın odaklı bir sağlık sisteminin oluşturulması amacıyla “Kadının Doğurganlık Hakları ve Sağlığı Çalıştayı” düzenlendi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, hedeflerinin; daha sağlıklı, daha kaliteli ve daha mutlu bir gelecek yaratmak olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de yer alan çalıştayda Sağlık Bakanı Filiz Besim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in yanı sıra milletvekilleri Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe, Sıla Usar, Gülşah Sanver Manavoğlu, Hasan Topal ve Erek Çağatay ile diğer yetkili ve konuklar yer aldı.

Sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin, akademisyenlerin ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan doktor ve hemşirelerin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, “Doğurganlık Hakları ve Uygulamalarda Hukuki Boyut, Kürtaj, Doğum Kontrolü, Kadın Sağlığı ve Sosyal Devlet politikaları” tartışıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Sağlık Bakanı Filiz Besim, kadının doğurganlık ve üreme hakları konusunda Meclis’te bir grup milletvekilinin ceza yasasında bir takım değişiklik ve düzenleme ile bu konunun daha çağdaş bir zemine oturtulması için çalışma başlattıklarını anlattı.

Besim, kadın hakları çerçevesinde ilerici olan bu düzenlemelerde bu çalıştayın çok yararlı olacağına inandığını söyledi.

Kadın odaklı bir sağlık sistemi yaratılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Besim, göreve geldikleri günden beri bu konuda mücadele verdiklerini belirtti.

Besim, şu an 16 sağlık merkezinin 14’ünde düzenli olarak koruyucu hekimlikle ilgili smear taramalarının yapıldığını, kadın doğum uzmanlarının kadın sağlığı ve aile planlaması çerçevesinde hizmet verdiğini, yakın bir zamanda yayınlanan genelge ile ülkedeki bütün hastanelerde yasalar çerçevesinde kürtaj yapılmaya başlandığını ve kadın sağlığı açısından doktorlar için önemli bir tıbbi cihaz olan ultrason cihazının ise 5 sağlık merkezinde bulunduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, hedeflerinin; çok daha sağlıklı, çok daha kaliteli ve çok daha mutlu bir gelecek yaratmak olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, kadın ve çocuk haklarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde olduğunu söyleyerek, göreve geldikleri günden beri bu konularda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Çalıştaydan çıkacak sonuçların, yapılacak çalışmalarda daha doğru adımlar atılmasına neden olacağını belirten Çeler, bu konularda üzerlerine düşen görevi yapmaya da hazır olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Ayşe Akın Uluslararası Üreme sağlığı politikaları ışığında Türkiye Deneyimi; Dr. Lale Tırtıl İsteyerek Düşük; Küresel Farklı Uygulamaların Kökeni ve Yrd. Doç. Nurcan Gündüz Hamileliğin Sonlandırılmasının Ceza Hukuku Boyutu ve KKTC’de Bir Reformun Gerekliliği konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Çalıştaya skype bağlantısı ile katılan konuşmacı Dr. Muhtar Çokar ise “İsteyerek Düşük, Etik ve Yasalar” konusunda sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumların ardından ise farklı paydaşların yer aldığı çalışma grupları 3 farklı masada

Doğurganlık Hakları ve Uygulamalarda Hukuki Boyut;
Doğurganlık Hakkı, Seçimi ve Kürtaj ve
Doğurganlık Hakkı, Doğum Kontrolü, Kadın Sağlığı ve Sosyal Devlet Politikaları konusunda çalışma gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi tarafından koordine edilen çalıştayın sonucu rapor şeklinde sunulacak.

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