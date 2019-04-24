Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi “Sanat Buluşması ve Atölyeler Bayramı” başladı.

19 sanatçının yer aldığı ve 20 Nisan’da başlayan atölye çalışması 26 Nisan tarihine kadar devam edecek.

700’e yakın katılımcının ilgi göstermesinin beklendiği atölye çalışmaları Mağusa Gelişim Akademisi ’nde yer alacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, belediye binasında düzenlenen basın toplantısında etkinlik hakkında detaylı bilgi verdi.

Arter, belediye olarak her zaman sanat ve sanatçının yanında olmayı ve onların önünü açmayı ilke edindiklerini söyleyerek, düzenlenen etkinlikle birçok sanat dalında çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Söz konusu çalışmaların 26 Nisan’da düzenlenecek olan sergi ile sonlandırılacağını ifade eden Arter, etkinliği 700’ün üzerinde katılımcının katılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Atölye çalışmasının küratörü Sanatçı Ayhatun Ateş de birçok kültüre ev sahipliği yapan beldenin düzenlenen etkinlikle kültür ve sanat yönünde farkındalık yaratacağını kaydetti.

Ateş’in konuşmasının ardından söz alan sanatçılar da etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştılar.