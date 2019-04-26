Özuslu: Basın Özgürlüğü Gazetecinin Özgürlüğü Değildir, Hayatın Özgürlüğüdür

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü etkinliklerini duyurmak ve yakın geçmişte yayınlanan Basın Özgürlüğü Endeksiyle ilgili düşüncelerini paylaşmak amacıyla toplantı düzenledi.

Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Birlik Başkanı Sami Özuslu, 3 Mayıs tarihinin 1993’ten beri dünyada basın özgürlüğü günü olarak kutlandığını anımsatarak, yıllardır resepsiyonla kutladıkları 3 Mayıs’ı bu yıl daha geniş etkinlikler dizisiyle kutlama kararı aldıklarını kaydetti.

Özuslu” bu yıl ilk kez Dünya basın Özgürlüğü gününü daha geniş etkinlikler dizisiyle ele alarak , bir haftalık süreye yaymış buluyoruz. Bu kararımızdaki en önemli unsur , ‘basın özgürlüğü’nün tek bir gün değil, her gün ve sadece basın camiası tarafından değil, tek tek her birey tarafından akılda tutulması, savunulması ve geliştirilmesi gerektiğine inancımızdır” dedi.

Sami Özuslu konuşmasında Basın Özgürlüğü Endeksi ilgili saptamalarını da paylaştı.

Özuslu, “ Raporda ‘Kıbrıs’ın Kuzeyi’ 2018’ göre 3 sıra yükselerek, 77’nci sıradan 74’üncü sıraya çıkmıştır. Bu sevindirici bir gelişmedir Üstelik bu gelişme 2018’e damgasını vuran Afrika Gazetesine saldırı, açılan davalar, kitap ve müzik CD’leri bahane edilerek yapılan tutuklamalar , Kıbrıs Türk medyasının finansal sorunlarla boğuştuğu ve çeşitli çıkar grupları tarafından kuşatıldığı gerçeğine rağmen sağlanmıştır. Kuzey Kıbrıs’ın basın özgürlüğü endeksinde her şeye rağmen yükselmesinin nedeni özgür basına sahip çıkan basın mensuplarının, basın örgütlerinin ve özgürlüğüne düşkün toplumun başarısıdır” dedi.

Birlik Başkanı konuşmasında devlet ve hükümet yetkililerine çağrıda da bulundu.

Özuslu,“ basınımıza sahip çıkın . Elbette bu çağrıyı yaparken basın emekçileri ve basın örgütleri olarak da basınımıza sonuna kadar sahip çıkacağımızı , meydanı özgürlüklerimize göz koyanlara bırakmayacağımızın altını çiziyorum. Lütfen unutmayalım , Basın özgürlüğü sadece gazetecinin özgürlüğü değildir . Basın özgürlüğü hayatın özgürlüğüdür” dedi.