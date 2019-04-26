“Hedef Nitelikli Eleman Yetiştirilmesi”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden bir heyet Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi vererek destek istedi .

DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi yetkilileri, Doğu Akdeniz Üniversitesinin kampüs dışına açılan kapısı olarak tanımladıkları merkezin, toplumun faklı kesimlerinin eğitim ihtiyaçları gidermek için yola çıktığını anlattı.

Bakan Çeler’e sunulan dört bacaklı bir projenin esas hedefi, Nitelikli eleman yetiştirilmesi. Bakan Çeler de Bakanlığın yerel istihdam ile ilgili düşüncelerini ve çalışmalarını paylaşırken, bu noktada neler yapılabileceği konusu ele alındı.