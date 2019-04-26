26 Nisan 2019 Cuma
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Putin İle Kuzey Kore Lideri Kim Bir Araya Geldi
25 Nisan 2019 Perşembe Saat 13:32

Putin İle Kuzey Kore Lideri Kim Bir Araya Geldi

Rusya’nın Vladivostok şehrinde yer alan Uzak Doğu Federal Üniversitesi’ndeki görüşme öncesinde konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya’ya yaptığı ziyaretin ikili ilişkilerin geliştirilmesine

Rusya’nın Vladivostok şehrinde yer alan Uzak Doğu Federal Üniversitesi’ndeki görüşme öncesinde konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Rusya’ya yaptığı ziyaretin ikili ilişkilerin geliştirilmesine hizmet edeceğini belirtti.

Putin, “Bu ziyaretin, Kore yarımadasındaki durumu nasıl çözebileceğimizi, birlikte neler yapılabileceğimizi, Rusya’nın şu anda olan süreci desteklemek için neler yapabileceğini daha iyi anlamaya yardımcı olacağına eminim.” ifadelerini kullandı.

Moskova’nın Kuzey Kore’nin Güney Kore ve ABD ile ilişkilerini normalleştirme çabalarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Putin, “Elbette, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki diyaloğu ve Kuzey Kore-Amerikan ilişkilerini normalleştirme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

Kuzey Kore lideri Kim ise Putin ile görüşmesinin Kore yarımadasındaki problemin çözümüne ve ikili ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını belirtti.

Kim, “Kore yarımadasındaki durum tüm dünya toplumunun ilgisini çekmektedir. Umarım görüşmelerimiz bu durumu birlikte değerlendirmek ve görüş alış verişinde bulunmak için önemli bir etkinlik olacaktır. Umarım anlamlı bir görüş alış verişinde bulunuruz.” diye konuştu.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Vladivostok şehrindeki Putin ve Kim arasında yapılan zirve “ilk” olma özelliği taşıyor

Putin, Kim ile Vladivostok şehrinde Uzak Doğu Federal Üniversitesinde baş başa görüşmesinin ardından konuşma yaptı.

İkili görüşmeyi “oldukça kapsamlı” olarak nitelendiren Putin, Kim ile Rusya ve Kuzey Kore ilişkilerinin tarihi ve ikili ilişkilerin gelişmesi konusunda beklentileri konuştuklarını bildirdi.

Putin, “Elbette Kore Yarımadası’ndaki durum hakkında görüştük. Durumu iyileştirmek için ne yapmak gerektiği hakkında görüş alışverişinde bulunduk.” dedi.

Kuzey Kore lideri Kim ise Putin ile baş başa güncel konularda iki ülkenin çıkarlarına yönelik çok içerikli görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Kim, “Görüşmelerin faydalı ve yapıcı şekilde bundan sonra da sürmesini umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından her iki liderin başkanlığında heyetler arası görüşmeler yapıldı.

Toplam 3,5 saat süren zirvenin ardından iki lider yemeğe geçti.

Bu haber toplam 125 defa okunmuştur
Putin İle Kuzey Kore Lideri Kim Bir Araya Geldi Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Antarktika’da Buz Tabakası Parçalandı, Binlerce Yavru Penguen Boğuldu
Antarktika'da üzerinde yaşadıkları dev buz tabakasının kötü hava koşulları yüzünden parçalanması nedeniyle binlerce yavru imparator pengueninin boğularak öldüğü açıklandı. Bilim insanları facianın 2016'da Weddell Denizi&#...
Putin’den Kuzey Kore Değerlendirmesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore’nin egemenliğini korumak için güvenlik garantisine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Görüşmeden...
Putin İle Kuzey Kore Lideri Kim Bir Araya Geldi
Rusya’nın Vladivostok şehrinde yer alan Uzak Doğu Federal Üniversitesi’ndeki görüşme öncesinde konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya’ya yaptığı ziyaretin ikili ilişkilerin geliştirilmesine...
Bm’den Rusya Ve Türkiye’ye İdlib Çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmalar nedeniyle 120 binden fazla kişinin Türkiye sınırına yakın bölgelere gittiğini ifade d...
Ab’de Kamu Borcunun Gsyh’ye Oranı Düştü
Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2018'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak yüzde 80 oldu. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 28 üyeli AB'de yılın üçüncü çeyr...
Joe Biden Abd Başkanlık Yarışına Giriyor
Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Joe Biden'ın 2020 seçimleri için yarışa girmeye karar verdiği ve perşembe günü aday adaylığını açıklayacağı iddia edildi. Amerikan medyasına açıklamalar ya...
Libya Zirvesinden Savaşın Durdurulması Çağrısı
Kahire'deki Libya zirvesinde derhal şartsız ateşkes ilanı ve siyasi görüşmelere başlanması çağrısında bulunuldu. Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Libya zirvesi kapanış bildirgesinde, çatışan taraflara savaşın dur...
Meksika’da Orta Amerika’dan Gelen Yüzlerce Göçmen Gözaltına Alındı
Meksika'da Orta Amerika'dan gelen yüzlerce göçmen gözaltına alındı. Göçmenlik dairesi yetkilileri yaptıkları açıklamada, Chiapas eyaletinde Orta Amerika ülkelerinden gelen yaklaşık 400 göçmenin gözaltına alındığını kayde...
Meksika’da Kaçırılan Belediye Başkanı Ölü Bulundu
Meksika'nın batısında yer alan Michoacan eyaletinin Nahuatzen Belediye Başkanı David Eduardo Otlica Aviles'in kaçırıldığı ve daha sonra cesedinin bulunduğu bildirildi. Michoacan başsavcılığından yapılan açıklamada, Aviles...
Uganda’da Sel
Uganda'nın Buyende bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 20 kişi yaşamını yitirdi. Buyende Valisi William Kiiza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan selin günlük hayatı olumsuz etkilediğ...
Filipinler’de 6.3 Büyüklüğünde Deprem
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS), merkez üssü Filipinler'in doğusundaki Samar Adası'nın batısı olan 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi...
Nijerya’da Kızamık Salgını: 17 Ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusundaki kızamık salgınında 17 çocuk hayatını kaybetti. Nijerya Hastalık Kontrol Borno Direktörü Babagana Abiso, yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde son iki haftada 10 bin kızamık vakasın...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans