Bm’den Rusya Ve Türkiye’ye İdlib Çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, Suriye’nin İdlib kentindeki çatışmalar nedeniyle 120 binden fazla kişinin Türkiye sınırına yakın bölgelere gittiğini ifade derek, garantör ülkeler Rusya ve Türkiye’ye ‘gerginliğin azaltılması için taraflara baskı yapma’ çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyini Suriye’deki insani durum hakkında bilgilendiren Mueller, İdlib, Demokratik Suriye Güçleri’nin kontrolündeki Hol kampı ve Rukban kampındaki durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

İdlib’de şubat ayından beri artan çatışmalar nedeniyle 200’ün üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini söyleyen Mueller, “İdlib’de çatışmalar nedeniyle 120 binden fazla kişi Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı” dedi.

Mueller, garantör ülkeler Rusya ve Türkiye’ye, gerginliğin azaltılması için taraflara baskı yapması çağrısında bulundu.

Büyük oranda DSG’nin kontrolündeki Haseke’de bulunan Hol kampındaki duruma da değinen Mueller, kampta tutulan IŞİD’e katılan yabancı savaşçılar, eşleri ve çocukları sorununun bir an önce çözülmesi, bu kişilerin ülkelerine geri alınarak uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yargılanması ve rehabilite edilmeleri çağrısı da yaptı.

Ursula Mueller, Rukban kampından son haftalarda 7 bin kişinin ayrıldığını ve tahliye edildiğini ifade ederek, tahliyelerin gönüllü bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.