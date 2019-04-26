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Ab’de Kamu Borcunun Gsyh’ye Oranı Düştü
25 Nisan 2019 Perşembe Saat 13:32

Ab’de Kamu Borcunun Gsyh’ye Oranı Düştü

Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2018'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak yüzde 80 oldu. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 28 üyeli AB'de yılın üçüncü çeyr

Avrupa Birliği’nde kamu borcunun GSYH’ye oranı, 2018’in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak yüzde 80 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, 28 üyeli AB’de yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 81 olan kamu borcunun GSYH’ye oranı, dördüncü çeyrekte yüzde 80’e geriledi.

Avro Bölgesi’nde ise kamu borcunun GSYH’ye oranı, aynı dönemde yüzde 86,4’ten 85,1’e düştü.

AB üyesi ülkeler arasında yılın dördüncü çeyreğinde kamu borcunun GSYH’ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 181,1 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan’ı, yüzde 132,2 ile İtalya, yüzde 121,5 ile Portekiz, yüzde 102,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve yüzde 102 ile Belçika izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH’ye oranının en az olduğu ülke ise yüzde 8,4 ile Estonya, yüzde 21,4 ile Lüksemburg ve yüzde 22,6 ile Bulgaristan oldu.

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